プレミアリーグ 25/26の第16節 クリスタルパレスとマンチェスター・シティーの試合が、12月14日23:00にセルハースト・パークにて行われた。

クリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ジャンフィリップ・マテタ（FW）、イエレミ・ピノ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、フィル・フォーデン（MF）、ラヤン・シェルキ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。マンチェスター・シティーのマテウス・ヌネス（MF）のアシストからアーリング・ハーランド（FW）がヘディングシュートを決めてマンチェスター・シティーが先制。

ここで前半が終了。0-1とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ジャンフィリップ・マテタ（FW）からエドワード・ヌケティアー（FW）に交代した。

67分、クリスタルパレスが選手交代を行う。鎌田 大地（MF）に代わりウィル・ヒューズ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

69分マンチェスター・シティーが追加点。ラヤン・シェルキ（MF）のアシストからフィル・フォーデン（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

77分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ナサニエル・クライン（DF）からクリスタンタス・ウチェ（MF）に交代した。

85分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。タイアニ・ラインデルス（MF）からサビーニョ（MF）に交代した。

後半終了間際の89分マンチェスター・シティーが追加点。アーリング・ハーランド（FW）がPKで0-3。3点差となる。

その後もマンチェスター・シティーの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが0-3で勝利した。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）は先発し67分までプレーした。62分にイエローカードを受けている。

2025-12-15 01:00:11 更新