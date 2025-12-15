セリエA 25/26の第15節 ウディネーゼとナポリの試合が、12月14日23:00にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。

ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ニコロ・ベルトラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはノア・ラング（FW）、ラスムス・ホイルンド（FW）、ダビド・ネレス（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分、ナポリは同時に2人を交代。サム・ビュークマ（DF）、ノア・ラング（FW）に代わりマッテオ・ポリターノ（FW）、スタニスラフ・ロボツカ（MF）がピッチに入る。

73分、ついに均衡が崩れる。ウディネーゼのキーナン・デイビス（FW）のアシストからユルゲン・エッケレンカンプ（MF）がゴールが生まれウディネーゼが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウディネーゼが1-0で勝利した。

なお、ウディネーゼは33分にニコロ・ザニオーロ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 01:00:39 更新