シティ戦にボランチで先発した鎌田。（C）Getty Images

　現地12月14日に開催されたプレミアリーグ第16節で、鎌田大地を擁する暫定５位のクリスタル・パレスが２位のマンチェスター・シティと本拠地セルハースト・パークで対戦した。

　鎌田が３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発したパレスは、序盤から攻め立てる。10分、前線でマテタが粘って、こぼれ球に反応したクラインがシュートを放つも、ゴール左に外れる。

　さらに17分、ウォートンの浮き球のパスに抜け出したピノがシティGKドンナルンマと１対１になるビッグチャンスを迎えたが、決めきれない。その６分後にも、ドリブルで持ち上がった鎌田のスルーパスを受けたサールがゴール前に折り返したが、マテタにはわずかに合わなかった。

　得点を奪えずにいると、41分に失点。ヌネスのピンポイントクロスからハーランドにヘディングシュートを決められた。このまま１点ビハインドで前半を終える。
 
　迎えた後半、反撃に出るホームチームは49分にチャンスを創出。敵陣ボックス手前の右寄りでボールを奪ったウォートンが、左足のミドルを放ったが右のポストを叩く。

　64分にはアクシデントが発生。鎌田が空中で競り合って着地した際に右太ももの裏を負傷。ピッチに倒れ込んでしまい交代を要求し、そのままピッチを後にした。

　すると69分、自陣ペナルティエリア手前の中央からフォーデンに左足のシュートを突き刺されて追加点を献上する。

　さらに88分にはサビーニョをGKヘンダーソンが倒してPKを与えてしまい、これをハーランドに決められた。

　ホームチームはその後もゴールを奪うことができず、そのまま０−３で敗れた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

