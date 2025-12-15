パレスは再三のチャンスを決めきれず、マンCに０−３完敗。先発の鎌田大地は右太ももを痛めて負傷交代
現地12月14日に開催されたプレミアリーグ第16節で、鎌田大地を擁する暫定５位のクリスタル・パレスが２位のマンチェスター・シティと本拠地セルハースト・パークで対戦した。
鎌田が３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発したパレスは、序盤から攻め立てる。10分、前線でマテタが粘って、こぼれ球に反応したクラインがシュートを放つも、ゴール左に外れる。
さらに17分、ウォートンの浮き球のパスに抜け出したピノがシティGKドンナルンマと１対１になるビッグチャンスを迎えたが、決めきれない。その６分後にも、ドリブルで持ち上がった鎌田のスルーパスを受けたサールがゴール前に折り返したが、マテタにはわずかに合わなかった。
得点を奪えずにいると、41分に失点。ヌネスのピンポイントクロスからハーランドにヘディングシュートを決められた。このまま１点ビハインドで前半を終える。
迎えた後半、反撃に出るホームチームは49分にチャンスを創出。敵陣ボックス手前の右寄りでボールを奪ったウォートンが、左足のミドルを放ったが右のポストを叩く。
64分にはアクシデントが発生。鎌田が空中で競り合って着地した際に右太ももの裏を負傷。ピッチに倒れ込んでしまい交代を要求し、そのままピッチを後にした。
すると69分、自陣ペナルティエリア手前の中央からフォーデンに左足のシュートを突き刺されて追加点を献上する。
さらに88分にはサビーニョをGKヘンダーソンが倒してPKを与えてしまい、これをハーランドに決められた。
ホームチームはその後もゴールを奪うことができず、そのまま０−３で敗れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
