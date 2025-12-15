µþÅÔ¤¬¾ÅÆîMFÊ¿²¬ÂçÍÛ¡õÊ¡²¬GKÂ¼¾å¾»¸¬³Í¤ê¤Ø
¡¡µþÅÔ¤¬¾ÅÆîMFÊ¿²¬ÂçÍÛ¡Ê23¡Ë¤ÈÊ¡²¬GKÂ¼¾å¾»¸¬¡Ê33¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÎ¾Áª¼ê¤Ë¤ÏÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¡£¸ò¾Ä¤ÏºÙÉô¤òµÍ¤á¤ëÃÊ³¬¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¿²¬¤ÏÍúÀµ¼Ò¤«¤é¾ÅÆîÆþ¤ê¡£ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤È¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®¤µ¤òÉð´ï¤Ë¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¹ß³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Îº£µ¨28»î¹ç¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤4ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¡¢¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨J1¥ê¡¼¥°14»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÂ¼¾å¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ð¥ê¥ó¥°Ç½ÎÏ¤äÈô¤Ó½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤Ç¤âÉð´ï¡£¹â¤¤DF¥é¥¤¥ó¤òÉß¤¯µþÅÔ¤ÎÀï½Ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢J1ÄÌ»»124»î¹ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¥¯¥é¥ÖºÇ¾å°Ì3°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿µþÅÔ¤ÏÍèµ¨¤â¥Á¥ç¥¦µ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£Áª¼êÁØ¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¡¢Èá´êJ1À©ÇÆ¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¡þÊ¿²¬¡¡ÂçÍÛ¡Ê¤Ò¤é¤ª¤«¡¦¤¿¤¤¤è¤¦¡Ë¡¡2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£CÂçºåÀ¾U¡½15¡½ÍúÀµ¼Ò¤ò·Ð¤Æ21Ç¯¤Ë¾ÅÆîÆþÃÄ¡£J1ÄÌ»»106»î¹ç9ÆÀÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢64¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£
¡¡¡þÂ¼¾å¡¡¾»¸¬¡Ê¤à¤é¤«¤ß¡¦¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë¡¡1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©¼é»³»Ô½Ð¿È¤Î33ºÐ¡£ÁðÄÅÅì¡½ÂçÂÎÂç¤ò·Ð¤Æ15Ç¯¤Ë»³¸ýÆþÃÄ¡£20Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¡£J1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£J1ÄÌ»»124»î¹ç½Ð¾ì¡£1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢85¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦