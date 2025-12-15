「アウター1着しか持ってない」→【GU】で買い足し！ 大人の高見え♡「おしゃれブルゾン」

冬を乗り切るのに、アウターのバリエーションを増やしたい人は【GU（ジーユー）】をチェックして。数ある中でも、大人世代が上品に着こなせそうな、高見えブルゾンがおすすめです。コスパよくアウターを買い足したい人にうってつけな、おしゃれブルゾンの魅力に迫ります。

コーデの主役に！ ショート丈のふわふわブルゾン

【GU】「フラッフィーブルゾン」\2,990（税込）

大きな襟が目を引く、ふわふわとボリューミーな保温機能付きブルゾン。風が入りにくいよう袖口と裾にゴムが入っているほか、公式HPによると「ジップを上まで上げると首をすっぽり覆ってくれる仕様で、防寒にもぴったり」とのこと。おしゃれをあきらめたくない寒い日に、頼りになりそうです。

冬らしいアイテムでまとめた淡色コーデ

ふわふわのアウターを前開けし、フレアスカートを合わせた、女性らしい印象の淡色コーデ。ブルゾンの存在感に負けない、ボリュームたっぷりなストールも、冬らしさをアップさせています。スタッフのKumikoさんによると「上半身にボリュームを持たせて、下半身はスッキリシルエットに」が、バランスの良いコーディネートを作るコツのよう。サイズ選びについては「インナーにニットを着る時はワンサイズ上げた方がゆとりを持って着られそう」とアドバイスしています。

丸いシルエットが可愛いコーデュロイブルゾン

【GU】「ウォームパデッドコーデュロイブルゾン」\5,990（税込）

裾に向かって丸くなる、バルーンヘムデザインが特徴的なコーデュロイブルゾン。中空の中綿仕様と保温機能付きで、しっかり防寒できそうです。公式HPによれば「着ぶくれしないよう肩周りのわたの量にこだわっており、すっきり着用できる」とのことで、着たときのきれいなシルエットにも期待。デニムパンツやスウェットパンツなど、カジュアルなアイテムと相性がよさそうです。

洗練された大人カジュアルスタイルに

ハイネックトップスにデニムパンツを合わせたカジュアルコーデに、ボリュームのある白のブルゾンを組み合わせ。ブルゾンの丈が短めなので、ワイドシルエットのパンツともバランスよく着こなせます。スタッフのNatsukiさんはフードを取り外して着用し「ニュアンスのある太めの畝で羽織るだけで華やかになりますね」とコメント。「上下どちらからも開閉できるダブルジップなので着こなしの幅も広がります」とのことで、スタイリングのアレンジも楽しめます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W