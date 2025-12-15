PUMA×モンハン最新作コラボ♡限定デザイン満載の特別コレクション登場

PUMAと『モンスターハンターワイルズ』がタッグを組んだ特別なコラボコレクションが、2025年12月19日（金）より発売されます。描き下ろしのアイルーやモンスターを配したアパレル、ゲームの世界観を落とし込んだシューズ、ユニークなアクセサリーまで充実のラインアップ。さらに、対象店舗では購入者限定ステッカーがもらえるキャンペーンも実施。ファンはもちろん、ストリートスタイル好きにも刺さる仕上がりです♡

描き下ろしアイルーやモンスターの特別アパレル

アパレルには『モンスターハンターワイルズ』のエリアを象徴するモンスターや、今回のために描き起こされたアイルーを使用した華やかなデザインが多数登場。

「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS ｱｲﾙｰ BOA JKT」（18,700円税込/カラー01・81）、「T7 ｱﾙｼｭﾍﾞﾙﾄ KNIT JKT」（13,200円税込/カラー01・41）、「T7 ｱｲｺﾝ KNIT PANTS」（11,000円税込/カラー01・41）は、モンスターのディテールや調査隊エンブレムが印象的。

さらに「SWEAT HOODIE ﾌﾛﾝﾄﾌﾟﾘﾝﾄ」（9,350円税込/カラー01・03・70）や「SS TEE」（4,950円税込/カラー01・02・51・52）は、アイルーや限定グラフィックが可愛く、普段使いにもぴったりです♪

人気シューズ「SPEEDCAT」と「PALERMO」

シューズは、PUMAの人気モデルがゲーム仕様に。「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS SPEEDCAT」（16,500円税込/カラー01）はスリムなフォルムに世界観を落とし込んだ特別デザイン。

「PALERMO」（15,950円税込/カラー01）はクラシックなフォルムで、モンハンらしいエッセンスを感じる一足。ファンならぜひ手に入れたい限定アイテムです。

遊び心たっぷりのアクセサリーも充実

アクセサリーには、アイルーのカバンをイメージした「ｱｲﾙｰ BACKPACK」（12,100円税込/カラー01）や、アイルーのキャップを模した「ｱｲﾙｰ TRAPPER HAT」（7,700円税込/カラー01）がラインアップ。

セクレトカラーを採用したウエスト系バッグも展開され、世界観を全身で楽しみたい人に最適です。

購入者限定ステッカーがもらえる♡

対象アイテムの購入で、限定ステッカーがもらえるキャンペーンも見逃せません。

プーマストアでは購入商品1点につき1枚、オンラインでは15,000円（税込）以上の購入で“2種のステッカーSet”がプレゼントされます。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

コラボで叶える特別なワイルズスタイル

PUMAと『モンスターハンターワイルズ』のコラボコレクションは、描き下ろしアートや世界観を盛り込んだ特別なアイテムばかり。

アパレル、シューズ、アクセサリーと幅広いラインアップで、ファッションとしても楽しめる完成度の高さが魅力です。

さらに、購入者には限定ステッカーのプレゼントもあり、ファン心をくすぐるポイントが満載。自分らしくゲームの世界観を取り入れたい方にぴったりのコレクションです♪