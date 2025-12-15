14日午後、福岡市の商業施設と隣接するドーム球場で、男女2人が男に刃物のようなもので刺されました。刺した男は逃走していて、警察は殺人未遂事件として行方を追っています。

警察によりますと、14日午後5時ごろ、福岡市中央区地行浜の商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」の1階エスカレーター付近で、27歳の会社員の女性が男に刃物のようなもので背中を刺されました。

目撃者「（女性が）倒れている姿は見ました。入り口付近でうつぶせになって、血は出ていました」

また、隣接する「みずほPayPayドーム」1階の駐車場のエレベーターホールでも、アイドルグループ・HKT48の44歳の男性イベントスタッフが、その場にいた男に関係者以外立ち入りできない場所だと伝えたところ、刃物のようなもので左胸を刺されました。

2人は病院に運ばれましたが、意識はあり、会話できる状態だということです。

警察は同一犯による犯行とみていて、2人を刺した男は身長160センチくらい、上下とも黒い服で黒い帽子にメガネをかけ、白いマスクをつけていました。

刺された女性は、ドームで行われるコンサートを見るために岡山県倉敷市から訪れていて、「男は60代くらいで、面識はない」と話しているということです。

男は刃物のようなものを持ったまま逃走しているとみられ、警察は殺人未遂事件として行方を追っています。