オーストラリアのシドニーのビーチで14日、銃撃事件が発生し、これまでに少なくとも11人が死亡しました。容疑者2人のうち1人も警察に撃たれて死亡したということです。

事件発生時にドローンで撮影された映像では、黒い服をきた実行犯の男が銃をかまえ、しゃがんだり立ち上がったりしている様子が映っていました。

警察によりますと、シドニーの有名観光地、ボンダイ・ビーチで14日、男らが銃を乱射し、これまでに11人が死亡し、警察官や子どもを含む29人が負傷しました。

銃撃犯1人は現場にかけつけた警察官に撃たれて死亡し、もう1人も重体だということです。また、事件に関与したとしてさらに2人が、現場とは別のシドニー西部で拘束されたということです。

ビーチでは当時、ユダヤ教の祭り「ハヌカ」を祝うために1000人を超える人が集まっていたということです。

銃撃犯の車内からは爆発物が発見されたということで、警察はユダヤ人コミュニティーを狙ったテロ事件として捜査しています。

シドニーの総領事館は、これまでに日本人がケガをしたなどの情報は入っていないとしています。