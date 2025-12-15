2025年度大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。

「あっぱれやったな、蔦重！」幻となった＜治済へのかたき討ち＞とは？蔦重の最期を聞いて横浜流星が呟いたこととは？蔦重がしたことは結局…脚本・森下佳子が語る『べらぼう』裏側

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が最終回を迎えた14日、都内でパブリックビューイングとトークイベントが行われました。

会場には「べらぼう紀行」でナレーションを務めた鈴木奈穂子アナを司会に、主演の横浜流星さんをはじめ、染谷将太さん、橋本愛さん、中村蒼さん、風間俊介さん、高橋克実さんが登壇。

放送を見届けたファンを前に、豪華出演陣がそれぞれの作品への思いや、出演者だけが知る撮影中のエピソードなどを明かすアフタートークが行われました。（取材・文・撮影：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

変わっちゃったんだなって

イベント中、風間さんから「共演者の皆さんが、横浜さんについて一番印象に残っていることや思い出は何ですか？」という質問をふられた中村さん。初めて横浜さんと出会った時のエピソードを紹介しました。



『べらぼう』パブリックビューイング＆トークショー／（C）NHK

「横浜さんは”ストイック”な印象があると思いますが、僕は、彼のかわいらしさや抜けているところが垣間見えたりするのが好きで。

僕が流星と初めて一緒になったのが、体を動かす系の作品だったんですが、リハーサルで会った際、十代だった彼は着ていたトレーナーを下のジャージにインしていて。しかもそのジャージがすごくイケてなくて…。

『学校のジャージ？』と思うようなパンツを、くるぶしが見えるまで上げていて『なんていい子なんだろう』と（笑）。

でも『べらぼう』で再会したときにはハイブランドのジャージをしっかり着ていて…。『あ、変わっちゃったんだな』って思いました（笑）」

と話すと会場は爆笑の渦に。

うぉていさん

続けて質問をふられた橋本さん。

「（横浜さんが）本番中に、段取りでもリハーサルでも聞いたことがないイケボで話しだす時があって。思い出したかのように＜うぉていさん＞と（笑）。ホンッといい加減にしろよと！ 怒ったのは冗談ですけど、もう笑っちゃって…」

と横浜さんの”声”についてのエピソードを披露。

それを聞いて苦笑いする横浜さん。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

「ちゃんと一定して声を出せればいいんですけど…ふと思い出しちゃうんですよね。『HOKUSAI』という映画で阿部寛さんが演じていた蔦重を。先に蔦重を生きてた阿部さんへのリスペクトが…」

と、その背景に”阿部さんの声を意識していた”というまさかの事情があったことを明かすと、会場は再び爆笑に包まれていました。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当した。