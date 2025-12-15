大河ドラマ「豊臣兄弟！」映像初公開、浜辺美波「既にわくわくが止まりません」
女優の浜辺美波（25歳）が、12月14日に大河ドラマ「豊臣兄弟！」の映像が公開されたことを受け、自身のX（Twitter）を更新。「既にわくわくが止まりません」と胸を躍らせている。
この日、2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の1分間の映像が初公開され、番組公式X（Twitter）でも「初回放送（15分拡大） 2026年1月4日(日)［総合］午後8：00ほか」と告知した。
これを引用する形で、浜辺は「大河ドラマ『豊臣兄弟！』映像が公開されました 既にわくわくが止まりません」と胸の内を明かし、「初回放送は2026年1月4日！新年1番のたのしみ！おたのしみに」と案内している。
「豊臣兄弟！」は戦国時代のど真ん中を舞台に、兄・豊臣秀吉を支えた“名参謀”豊臣秀長の視点から、兄弟が強い絆で天下統一を成し遂げるまでを描く。主演は仲野太賀（豊臣秀長）。そのほか池松壮亮（豊臣秀吉）、小栗旬（織田信長）、宮崎あおい（信長の妹・市）、要潤（明智光秀）、松下洸平（徳川家康）、吉岡里帆（豊臣秀長の妻）らが出演。浜辺は寧々（豊臣秀吉の妻）役で出演する。
