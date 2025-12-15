¥ª¥é¥ó¥ÀÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹! ÈÄÁÒÞæ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç´°Éõ¹×¸¥¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬ÌµÇ°¤ÎÉÔÈ¯¡¢ÅÏÊÕ¹ä¤ÏÊ³Æ®¤Ë2¼ºÅÀ
[12.14 ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè16Àá ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 2-0 ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ï14Æü¤ËÂè16Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£DFÈÄÁÒÞæ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÅý¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÈÄÁÒ¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸CB¤Ç¡¢¾åÅÄ¤Ï4-3-3¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢ÅÏÊÕ¤â4¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸CB¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Á°Àá4¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾åÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÈÄÁÒ¡£ÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ä¤ò¸«¤Æ¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¹¶·â¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£Á°È¾13Ê¬¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏMF¥Ç¥¤¥Ó¥£¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó¤Î¥ß¥É¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¯¹¶·â¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏËÉÀï¡£Á°È¾24Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢ÅÏÊÕ¤¬¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾åÅÄ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£Á°È¾28Ê¬¡¢¾åÅÄ¤ÏºÇÁ°Àþ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¼ý¤á¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¡£Áê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¤·¡¢FK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬1-0¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾5Ê¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾åÅÄ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£PAÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿GK¤Î·ä¤òÆÍ¤¯±¦Â¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë±¦³°¤Ë°ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾åÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËMF¥¸¥ç¥ë¥·¡¼¡¦¥â¥¥ª¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¡£½ç°Ì¤ò4°Ì¤«¤é3°Ì¤ËÉâ¾å¤µ¤»¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï2°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ï14Æü¤ËÂè16Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£DFÈÄÁÒÞæ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÅý¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÈÄÁÒ¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸CB¤Ç¡¢¾åÅÄ¤Ï4-3-3¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢ÅÏÊÕ¤â4¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸CB¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾åÅÄ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£Á°È¾28Ê¬¡¢¾åÅÄ¤ÏºÇÁ°Àþ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¼ý¤á¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¡£Áê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¤·¡¢FK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬1-0¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾5Ê¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾åÅÄ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£PAÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿GK¤Î·ä¤òÆÍ¤¯±¦Â¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë±¦³°¤Ë°ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾åÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËMF¥¸¥ç¥ë¥·¡¼¡¦¥â¥¥ª¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¡£½ç°Ì¤ò4°Ì¤«¤é3°Ì¤ËÉâ¾å¤µ¤»¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï2°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£