ブレントフォードvsリーズ スタメン発表
[12.14 プレミアリーグ第16節](Gtech Community Stadium)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
MF 15 フランク・オニェカ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 25 マイルズ パート=ハリス
MF 45 R. Donovan
監督
キース・アンドリュース
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 22 田中碧
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
DF 25 サム・バイラム
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 20 ジャック・ハリソン
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります