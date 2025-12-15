ラ・リーガ 25/26の第16節 セビリアとレアル・オビエドの試合が、12月14日22:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはアレクシス・サンチェス（FW）、アコル・アダムズ（FW）、バティスタ・メンディ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはサロモン・ロンドン（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。セビリアのルシアン・アグメ（MF）のアシストからアコル・アダムズ（FW）がゴールを決めてセビリアが先制。

さらに22分セビリアが追加点。ジブリル・ソウ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とセビリアがリードしてハーフタイムを迎えた。

セビリアは後半の頭から選手交代。ジブリル・ソウ（MF）からマヌ・ブエノ（MF）に交代した。

46分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。イリヤス・チャイラ（FW）、ルーカス・アイハド（DF）に代わりアレックス・フォレス（FW）、ダニ・カルボ（DF）がピッチに入る。

51分セビリアが追加点。アコル・アダムズ（FW）のアシストからバティスタ・メンディ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

61分、レアル・オビエドが選手交代を行う。アルバート・レイナ（FW）からヨシップ・ブレカロ（FW）に交代した。

70分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ラヒム・アルハサン（DF）からハビ・ロペス（DF）に交代した。

77分、セビリアは同時に2人を交代。アレクシス・サンチェス（FW）、バティスタ・メンディ（MF）に代わりチデラ・エジュケ（FW）、ミゲル・シエラ（FW）がピッチに入る。

79分、レアル・オビエドが選手交代を行う。サロモン・ロンドン（FW）からパブロ・アグディン（MF）に交代した。

83分にレアル・オビエドのダビド・カルモ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

86分、セビリアが選手交代を行う。ルシアン・アグメ（MF）からジョアン・ジョルダン（MF）に交代した。

後半終了間際の89分セビリアが追加点。オソ（MF）のアシストからチデラ・エジュケ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、セビリアが4-0で勝利した。

なお、セビリアは59分にルシアン・アグメ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 00:20:12 更新