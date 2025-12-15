エールディヴィジ 25/26の第16節 アヤックスとフェイエノールトの試合が、12月14日22:30にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。

アヤックスは板倉 滉（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、レオ・ザウアー（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。アヤックスのオスカル・グロフ（MF）のアシストからダフィ・クラーセン（MF）がゴールを決めてアヤックスが先制。

32分、フェイエノールトが選手交代を行う。バート・ニーウコープ（DF）に代わりジョーダン・ロトンバ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分、フェイエノールトは同時に2人を交代。ルシアーノ・バレンテ（MF）、ハイス・スマル（DF）に代わり黄 仁範（MF）、ジョーダン・ボス（DF）がピッチに入る。

66分、アヤックスは同時に2人を交代。オーウェン・ワインダル（DF）、ダフィ・クラーセン（MF）に代わりアントン・ガーエイ（DF）、キアン・フィツジム（MF）がピッチに入る。

73分、アヤックスは同時に2人を交代。オスカル・グロフ（MF）、ショーン・ステュア（MF）に代わりラヤーン・ブニーダ（MF）、ジョルティ・モキオ（DF）がピッチに入る。

81分、フェイエノールトは同時に2人を交代。レオ・ザウアー（FW）、ウサマ・タルガリン（MF）に代わりアイメン・スリティ（MF）、カスパー・テンシュテット（FW）がピッチに入る。

82分、アヤックスが選手交代を行う。カスパー・ドルベリ（FW）からドン・コナデュ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+4分アヤックスに貴重な追加点が入る。ミカ・ゴドツ（FW）のアシストからジョルティ・モキオ（DF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、アヤックスが2-0で勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）はフル出場した。

また、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）はフル出場した。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

2025-12-15 00:30:31 更新