エールディヴィジ 25/26の第16節 トウェンテとイーグルスの試合が、12月14日22:30にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。

トウェンテはサム・ラマース（FW）、マルコ・ピアツァ（FW）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはミラン・スミット（FW）、マティス・スレイ（FW）、ビクトル・エドバルセン（FW）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。トウェンテのサム・ラマース（FW）がPKを決めてトウェンテが先制。

さらに45+2分トウェンテが追加点。ダーン・ロッツ（FW）のアシストからサム・ラマース（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とトウェンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、トウェンテが2-0で勝利した。

なお、イーグルスは17分にヤシル・サラーラムニ（MF）、73分にアスケ・アデルガード（DF）、74分にミラン・スミット（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 00:30:36 更新