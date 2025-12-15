清水翔太が、2026年3月4日に『SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025 ‘Pulsatilla cernua’』 Live DVD&Blu-rayを発売することを発表した。

本作は、地元・大阪にデビュー以来拠点を移して制作した“清水翔太史上最もダークで最もポップな異色の名盤”となる最新フルアルバム『Pulsatilla cernua』を引っ提げて全国16公演を回った＜SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025 ‘Pulsatilla cernua’＞のツアーファイナルとして、9月22日に開催された大阪城ホール公演の模様が収録される。

初のメドレーパートを取り込んだり、今年スマッシュヒットを記録した「PUZZLE」をキャレスエンターテイメントラボの生徒50名超と歌唱したり、さらには選抜されたメンバーと「今夜はブギー・バック」のスペシャル歌唱をするなど、2時間に及ぶライブ映像が全編収録されている。

YouTubeでは先行して「PUZZLE」及び「恋唄」の歌唱映像が、そして本日よりジャケット写真及びティザー映像も解禁されたのでこちらもチェックしてほしい。

ジャケット写真

https://youtu.be/96YDHAKJOxA

■『SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025 ‘Pulsatilla cernua’』 Live DVD&Blu-ray 2026年3月4日（水）リリース

予約：https://shotashimizu.lnk.to/LIVETOUR2025_Pulsatillacernua 初回仕様限定盤 SRBL-2434 DVD \8,000（税込）/ SRXL-629 Blu-ray \9,000（税込）

豪華28Pブックレット / ランダム直筆サイン入り ポストカード1種（全5種）封入 ※初回仕様のみ

清水翔太&ダンサー・FUNEによるオーディオコメンタリー副音声つき