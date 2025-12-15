アヤックスとの“デ・クラシケル”にフル出場

オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は現地時間12月14日、アウェーで行われた第16節・アヤックス戦にフル出場したが、無得点に終わった。

リーグ3戦連発はならなかった。

2位フェイエノールトと4位アヤックスによる「デ・クラシケル」。上田は3トップの中央、DF渡辺剛はセンターバック（CB）で先発。アヤックスのDF板倉滉は今節はボランチではなく、CBでスタメンに名を連ねた。

前半13分にアヤックスに先制を許した中、上田は果敢にゴールを狙った。同28分には味方のパスに、巧みなボディフェイントでゴール前に抜け出そうとした所をDFアーロン・バウマンに倒された。バウマンには警告が与えられた。

最大のチャンスは後半5分、DFラインの背後に飛び出した上田はGKと1対1の絶好機を迎えた。GKのタイミングを外して右足でゴールを狙ったが、わずかに右に外れた。

その後もマークについた板倉と何度もやり合うなどゴールを狙い続けたが、最後までゴールは奪えず。後半アディショナルタイムには追加点を奪われ、0-2で敗れた。

上田は前節12月6日のズウォレ戦で4得点を挙げ、開幕15試合で18得点をマーク。元日本代表FWハーフナー・マイク氏が2015-2016に記録したエールディビジの日本人最多となる16得点を更新していた。ビッグマッチでの活躍が期待されたが、不発に終わった。（FOOTBALL ZONE編集部）