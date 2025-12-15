【bitlotガンダム2】 12月15日 発売 価格：748円

バンダイは、食玩「bitlotガンダム2」を12月15日に発売する。価格は748円。

フォーマットフィギュア「bit lot(ビットロット)」シリーズの第2弾が登場。「bit lot」は、独自の分割設計と新機構のパーツ換装ギミックが搭載された全高約60mmのプラ製フィギュアとなっている。全身10カ所が可動し、様々なポーズを取らせることができるほか、専用台座にセットしてディスプレイすることができる。

第2弾では、「機動戦士ガンダム」よりランバ・ラル隊（ランバ・ラル、グフ）、ヒロインのセイラ・マスの他、複数集めて部隊を編成することができるジムがラインナップされている。

・プラ製彩色済みフィギュア（組立て済み）(全5種)

1．ガンダム（リアルタイプカラー）

2．ジム

3．グフ

4．セイラ・マス

5．ランバ・ラル

・ガム（ソーダ味）1個

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。