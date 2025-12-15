女性のデリケートゾーンの悩みを軽減するために開発された「PlaySデイリー」。スポーツや日常生活で感じる不快感を解消する新しい選択肢として、吸水ショーツが登場しました。おりものや軽い尿漏れにも対応し、肌触りの良さと快適なフィット感を実現。アスリートや部活生にもオススメの、毎日使える吸水ショーツです。

生理日以外の悩みを解消する吸水ショーツ



「PlaySデイリー」は、95％の女性が生理日以外でもデリケートゾーンに悩みを抱えているという調査結果を受けて開発されました。

特におりものや軽い尿漏れといった日常的な悩みに焦点をあて、スポーツや普段の生活での不快感を軽減します。

川澄奈穂美選手も「おりものに悩んでいる方におすすめ！」と高評価を寄せており、アスリートの実用性も十分に考慮されています。

吸水ショーツPlaySデイリーで、スポーツ時や日常の悩みをサポート！

さらに進化した「PlaySデイリー」の特長とは？



「PlaySデイリー」は、これまでの「スポーツ向け吸水ショーツ」の性能をさらに進化させた新作。最大吸収量は15mlで、サニタリー期間の始まりや終わり、おりもの対応にぴったりです。

また、防臭＆抗菌機能を備え、動きやすさを重視した設計により、スポーツ時でも快適に過ごせます。さらに、肌ざわりがよく、通気性も優れており、一日中快適な履き心地が持続します。

毎日使える吸水ショーツで快適な日常を！



「PlaySデイリー」は、スポーツだけでなく、日常生活でも使いやすいデザインと機能が魅力。おりものや軽い尿漏れに悩む女性たちにとって、毎日の生活がもっと楽になるアイテムです。

部活生やアスリートだけでなく、普段使いにも適しており、価格も3980円（税込）と手軽に試せる価格帯になっています。ぜひ、この機会に新しい選択肢として取り入れてみてください♪

「PlaySデイリー」で毎日をもっと快適に



「PlaySデイリー」は、デリケートゾーンの悩みを解消し、スポーツや日常生活をもっと快適にしてくれるアイテムです。

特におりものや軽い尿漏れが気になる方にとって、日常使いにもぴったりな吸水ショーツです。

快適な履き心地と優れた吸水性を兼ね備えた「PlaySデイリー」で、毎日の生活をもっと自由に、快適に過ごしましょう♡