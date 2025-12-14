＃214 トム・ブラウンが登場、キャー！M-1グランプリで「87点」を付けたしばんちゃんが◯されそうになった日曜地獄
オープニングトーク
「※◯▽×□＊※◯▽×□＊※◯▽×□＊※◯▽×□＊」
放送はスタートしているのに、ディレクターのカウントも聞かずに喋っていた為、声がちょろっと漏れてしまって状態で始まった第214回目のおかしば。
これがおかしばです。「THIS IS OKASHIBA」
今週はスペシャルウイーク、気合は入っていますが通常運転の様相です。
そんな中で岡田師匠の正式な第一声は「もう始まっとんねん」です。そこから放送直動画の話に行ったのですが、岡田師匠は「放送直前動画＝煽りV」と呼んでいました。
かっこいぃ～、来週からは放送直前動画ではなく、「煽りV」になります。
質問は「行ったことのない都道府県はありますか？」でした。
※いつも質問ありがとうございます。随時募しております。
しばんちゃんはすべて行っているそうです。
一方の岡田師匠はそれが信じられないみたいで追及が止まりません。
岡田「謹慎中の時に全国回ってたの？普通なら四国八十八ヶ所やけど、全国を行脚してたの？」
柴田「それやっとけば良かったです。何してたの？行脚だよって」
岡田「鹿児島とか、よく西郷どんで名前は出るけど、行ってるの？」
柴田「鹿児島の最後の思い出はヒッチハイクで大きな壺を持って、鹿児島から東京まで帰ってくるっていうテレビの企画だったの」
甲斐「えぇ～～」
岡田「どんな企画や？」
柴田「本当に大きな壺ね。仮屋崎さんが木を植えるぐらいの。両手で持たないと持てないぐらいの」
岡田「大きな家の玄関にあるような傘刺したらあかんでっていうね」
柴田「ジャッキーチェンが修行で使うやつ。あの大きな壺を持って、東京まで２泊3日で帰って来いって言うんですよ。しかもその壺は下に付けちゃいけないんです」
岡田「なんのルールや」
甲斐「ずっと持ってないといけないの」
柴田「ず～～～～～～～～～と浮かせてないといけない。ただお金はちょっと使っても良いと。だからまずホームセンターに行ってネット買って、サンタさんみたいに」
岡田「風呂敷みたいに担いで」
柴田「それでヒッチハイクしないといけないんですけど、ヒッチハイクって手をあげなきゃいけないですよね。ただ手を挙げると片手にすごい負担が掛かるから上げてられないんですよ。だから壺。壺を上にあげて道路に立つんです。壺をPRして止まってくれないかっていうヒッチハイク方法」
岡田「遠くから見たら行商のおばあさんやん。ちょっとは見てくれるな」
柴田「車のスピードをゆっくりにはしてくれるんですよ。一応心配して」
岡田「おばあさんだと思うからね。ただよく見たら若いやつか！最終的に壺泥棒か！」
柴田「俺と目が合うとアクセル踏んじゃうの」
岡田「時代やな～」
柴田「これが全然東京帰って来れないの」
岡田「結果ゴールできず」
そこからゴールはできないながらも巻き起こった奇跡の連続がありました。
映画化間違いなし「柴田の大冒険」はradikoにて聞いてみてください。
そして今日の放送終わりでしばんちゃんの審査員が発表されました。もちろんおかしばスタッフも審査員をすることを聞いておらず、本人に聞くこともできず、ドキドキしておりました。みんながモゴモゴしていた日々が続いていたのですが、今日の１０時５７分頃、突然「M-1審査員トーク」が始まりました。
柴田「今日アレかぁ～、M-1事前番組で審査員の発表があるとか・・・」
しばんちゃんが突然のぶっ込み、これまで口を閉ざしていたのに。
柴田「さぁどうなんでしょう。私が・・・、」
こんな前振りあります？今思えばイエローカードです。
柴田「番組スタッフも非常に気になっていて。誰も聞いてこないんですよ」
弄ばないでぇ～。
岡田「俺にもスタッフ誰も聞いてこないんですよぉ～」
あっ、ごめんなさい！
岡田「事前の事前に発表します。今年M-1に俺は入っていません」
柴田「来年はどうなんでしょう」
岡田「フォーエバーないです」
結果岡田師匠がすべてを持っていくのが「おかしば」です。
ゲスト「トム・ブラウン」
まずはネタを披露、合体ネタです。ありがとうございます。
ツカミは「去年のM-1で87点を付けた柴田さんを殺します」
題材は「１０ゴリラを作りたい」
岡田師匠のガヤ、そして一言も聞き逃したくない為、珍しく静かなしばんちゃんに注目です。
席に着いてからは濃厚なお笑いトークを繰り広げました。
まずは「一昨年のM-1敗者復活戦トーク」
一昨年の敗者復活では、かなり手応えがあったがエバースに大負けをした。
自分たちのファンが大きな声で笑っていただけだった。
ただ大負けはトムブラウンらしさだった。
「単独ライブ」
お客さんの７割がハゲとロン毛。
たまにいる女性のお客さんは髪の毛がブルーのスーパーギャル。
「ネタの作り方」
みちおさんが３０個、ネタの設定を布川さんに持っていく。
そこから通ったネタを構成作家を交えて作っていく。ただ１個通れば良い方。
最近の落選した設定を発表「みちおさんが日焼けサロンに行って、そこで日焼けマシーンに入っている女子高生の皮を剥いて、自分に付けて女子高生になりたい。
１つ目ボケは皮を剥いて、間違えて食べちゃってダメ～～～」
不採用です。見たい！
みちおさん的には「エモい」岡田師匠的には「キモい」
ネタをやるやらないの押し問答が１時間程度あるそうです。
「コンビ結成秘話」
高校時代の先輩後輩。布川さんが相撲で名を馳せていたみちおさんを自分の高校の柔道部に勧誘。そこからの付き合いです。
布川さんがみちおさんに「さん付けじゃなくていいよ」と言うことで呼び捨てにしていますが、ラジオではなぜか上下関係が発生して、よくケンカをするそうです。今日の大喜利中にも一瞬険悪なムードになりました。
コンビ結成までも断ったり、違うコンビを組んでいたり、紆余曲折があったそうです。
「去年のM-1トーク」
優勝候補になってしまい心中穏やかではなかった。
スーパーマラドーナ武智さんの予想も心を乱すことに。
「令和ロマン」が出て行った時の盛り上がり具合は「ボンジョビ」だった。
盛り上がる度にみちおさんおの鼻息は荒くなり、内臓が溶けていた。
前回出演時は順番も味方になっていた。
去年は本来の力は出なかった。顔は紫色。柴田さんの87点は妥当。
最初の挨拶が「大シャウト」、お客さんがビビった。
無理だと思った布川さんは元を取らなきゃと思い上戸彩さんを凝視。
実は審査員サイドはトムブラウンに優勝してほしかった。
最初の頭を叩く「パチーン」が強すぎた。次の「パチーン」は弱すぎた。
実はめちゃくちゃ繊細なネタだという事が判明しました。
巷で囁かれているトムブラウン伝説を本人にぶつけるコーナ～もあったのですが、全て真実でした。
タイトルだけこちらに記載させていただきます。
「無人島単独ライブ～お客様は２キロ先～」
「みちおさんは脳のリミッターが外れている」
「布川さんの髪の毛をリスナーにプレゼント（ちょこちょこやっていて、よ～く見ると布川さんの髪の毛はまだら）」
「布川さんが高校時代に指サックか男性器かを当てるゲームで学校の爆笑王に登り詰めた」
さらに今回は大喜利コーナーもやってもらい、かなりかなりスペシャルな内容になっています。
爆笑！おかしば大喜利
今週のお題は「江戸時代のトム・ブラウンがやる漫才のツカミとは？」
ゲストとして出演しているご本人に回答してもらいました。回答の面白さに本人のパワーも加わり、「岡ポイント」出まくりの神回になったのではないでしょうか。本人たちからも今度ライブで使っていいですか？という事で、メールに書かれていた回答をメモして帰っていました。「＠おかしばの申し子」に注目して、お正月はネタ番組を見ましょう。
それでは＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻の回答＞です。
＜ワンワンニャンニャン菊地奥様の回答＞
☆上様をぶん殴ります
☆お尻で刀をわります
☆小判は必ずかじります
☆江戸中の障子を破ります
☆誰か一緒に厠いこう
＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞
◎ホラ貝は吹かずに、飲み込みます！
◎血が付いた刀は、ベロで拭き取ります！
◎ペリーのボタンを、引きちぎります！
◎五右衛門風呂は、頭から入ります！
◎みんな！一緒に肥溜め行こう！
来週のお題はラジオネーム：パチョレックさん考案のお題です。
「クリスマスが終わったサンタクロース、まずなにをする？」
回答例）プレゼントを届ける家を間違えた時にクスッと笑ったトナカイにビンタ
回答例）Xでエゴサーチ
エンディングトーク&業務連絡
来週はゲスト「千賀健永さん（Kis-My-Ft２）」
キスマイからは４人目のゲスト、質問&メッセージ受付中です。フリートークからの新曲の話になる予定。
メッセージテーマは「今、サンタさんから貰いたいもの」
今日の番組では、岡田師匠は最新のヒゲ剃り（たまご型）、しばんちゃんは良い感じのキャリーバッグ（タイヤがクルクル回る）、そして小宅アナは家でした。
おかしばの申し子たちがサンタさんにお願いするならなんでしょうか？
理由を添えてお願いいたします。言えば叶う！
おかしば調査隊は人力舎所属「タルタル関数」が登場。「まだ間に合う！受験事情」を調査しています。
BDSバイクセンサーpresents「私のこだわり伝わりまセンサー」では周囲に理解されない自分だけのこだわりメール受付中です。たけはんこと竹川由華がメールを読む&バイクあるあるを言います。
今日の放送終わりでしばんちゃんの「M-1グランプリ審査員就任」が発表されました。2年連続です。放送内で岡田師匠からは声高に「俺はない！」宣言がありました。（どんな宣言！）
今までM-1の話を放送内、放送前としてきましたが、ムズムズしていた事でしょう。来週はM-1グランプリ決勝直前。おかしばは審査員に迫ります。
今日の放送前はローソンの「大ピンチずかん こぼれるミルククリームパン」を分け合う一幕がありますので、YouTubeをお楽しみください。
閉店ガラガラ～See You~！
X：https://x.com/okashi_joqr
Podcast：https://podcastqr.joqr.co.jp
YouTube：https://www.youtube.com/@okashi_joqr916