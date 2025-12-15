千鳥の大悟が“引っ張りだこになってもおかしくない”女芸人を実名告白し、「能力の高さで…」などと、芸人としての腕を大絶賛するヒトコマがあった。

【映像】“引っ張りだこになってもおかしくない”女芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには峯岸みなみが出演した。

この日は、チャンスの時間にこれまで出演してきた若手芸人に感謝の意を込めて、夢の実現に向けて全力でサポポートする企画「若手芸人の夢を叶えたろか」が放送された。

今回、夢を叶える芸人として、カーネーションの吉田結衣の名前が発表されると、千鳥の2人は「渋いって」「今一番渋い芸人」と感想を述べた。ノブは吉田について「ファニーじゃない。画面が引き締まる」とコメントし、「見た目、顔、声」というほぼすべての要素によって、画面が引き締まることを説明した。

一方、大悟は「女性タレント、女性芸人が喋る番組がいっぱいある。こいつの能力の高さで、今めっちゃ引っ張りだこになってもおかしくない」と吉田の芸人としての実力に太鼓判を押した。しかし、「引き締まるから呼ばれない」そうだ。さらに、今活躍している女性タレントを「ごぼう抜きできるよ」とも絶賛した。

ところどころで、企画を引き締めていく吉田のVTRが終了すると、大悟は「引き締めたほうがいい場所に連れて行くのがいいかも」と述べ、ノブは「渋谷のハロウィン」がいいと提案した。大悟は「吉田の楽しそうな顔がみてみたくなった」と、吉田のピクニックなど、楽しそうな企画を見たいと熱望した。