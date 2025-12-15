「同居人はひざ、時々、頭のうえ。」12巻が本日発売！ケンカ中のハルのもとにやってきたのは……
【「同居人はひざ、時々、頭のうえ。」12巻】 12月15日 発売 価格：770円
「同居人はひざ、時々、頭のうえ。」12巻表紙
フレックスコミックスは、マンガ「同居人はひざ、時々、頭のうえ。」12巻を12月25日に発売する。価格は770円。
本作は原作・みなつき氏、マンガ、二ツ家あす氏による作品で、Webコミック「COMICポラリス」にて連載が行なわれている。創作の邪魔をする他人が苦手なミステリー作家・朏素晴(みかづきすばる)と、1匹の猫・陽(ハル)の同居生活を描く。
12巻では、ひょんなことからケンカしてしまったふたり。仲直りしないまま素晴は旅行に出かけるが、留守番中のハルの元にやってきたのは……。
なお単行本の発売にあたって、アニメイト限定セットの販売や、書店特典が5種類用意されているほか、東武東上線にて本作のステッカーが12月1日から12月31日までの期間掲示されている。【「同居人はひざ、時々、頭のうえ。」12巻あらすじ】
愛され続けて刊行10周年！ 205万部突破のほっこりキュートな猫まんが、第12巻の登場です。ミステリー作家・朏素晴(みかづきすばる)は、創作の邪魔をする他人が苦手。そんな素晴の元にやってきたのは、1匹の猫・陽(ハル)。ひょんなことからケンカしたふたりは仲直りしないまま、旅行に出かける素晴。お留守番中のハルの元へやってきたのは実は相性バッチリ(？)な彼。不器用男子×世話焼きの拾い猫、ふわモフ癒し同居生活！
「同居人はひざ、時々、頭のうえ。」12巻表紙（帯アリ）【試し読み】 【特典】
