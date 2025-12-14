プロ・リーグ 25/26の第18節 ヘントとアントワープの試合が、12月14日21:30にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントはウィルフリード・カンガ（FW）、ヒラリオン・グーア（FW）、アブデルハク・カドリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは野沢 大志ブランドン（GK）、マルワン・アルサハフィ（MF）、ビンセント・ヤンセン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。

30分に試合が動く。アントワープのギュラノ・ケルク（FW）がゴールを決めてアントワープが先制。

ここで前半が終了。0-1とアントワープがリードしてハーフタイムを迎えた。

アントワープは後半の頭から選手交代。野沢 大志ブランドン（GK）からヤンニク・トゥーレン（GK）に交代した。

60分、ヘントが選手交代を行う。ティベ・デブリーガー（MF）からマティアス・デロージ（MF）に交代した。

63分、アントワープが選手交代を行う。マルワン・アルサハフィ（MF）からアンソニー・バレンシア（MF）に交代した。

68分、ヘントは同時に2人を交代。ヒラリオン・グーア（FW）、アブデルハク・カドリ（MF）に代わりマックス・ディーン（FW）、フランク・シュルデス（FW）がピッチに入る。

83分アントワープに貴重な追加点が入る。アンソニー・バレンシア（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

84分、アントワープが選手交代を行う。ギュラノ・ケルク（FW）からジェラール・ファンデプラス（MF）に交代した。

84分、ヘントは同時に2人を交代。マティス・サモワーズ（MF）、Volckaert Matties（DF）に代わりモモドゥ・ソンコ（FW）、チアゴ・アラウージョ（FW）がピッチに入る。

90+1分にヘントのミハウ・スクラシ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、アントワープが0-2で勝利した。

なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）は出場しなかった。

また、アントワープに所属する野沢 大志ブランドン（GK）は先発し46分までプレーした。

2025-12-14 23:40:33 更新