キタニタツヤが2026年7月に対バンライブ開催！さらに秋にはニューアルバム2枚同時リリースも決定

キタニタツヤが2026年に4年ぶりの自主企画の対バンライブ開催と、ニューアルバムを2枚同時リリースすることを発表した。

■台湾と韓国からもバンドを招いて4年ぶりの対バンライブ開催！

2022年以来約4年ぶりの開催となる自主企画ライブ『Hugs』は、兵庫・東京の二会場にて実施。対バン相手も明らかになっており、7月5日の神戸公演にはEveと台湾のオルタナポップバンド・イルカポリスが、7月17日の東京公演にはamazarashiと韓国のインディーロックバンド・Silica Gelが出演する。イルカポリス、Silica Gelは昨年実施した”Tatsuya Kitani Asia Tour 2025“にて現地で対談/対面するなど交流があり、その縁があっての対バン実現となった。

両公演ともキタニタツヤのファンクラブ「CLUB UNREALITY」にて最速チケット先行がスタートしている。

■タイトルが気になる『DEKAI』『PURE』はどんなアルバムに？

そして、2026年秋にはニューアルバム『DEKAI (読み方：デカイ)』『PURE』が二枚同時にリリースされることが発表された。オリジナルアルバムは2024年の『ROUNDABOUT』以来となる。それぞれどのようなコンセプトで、どのような内容になるのか、詳細は後日解禁となる予定。楽しみに続報を待とう。

また、最新アーティスト写真も公開。撮影はカメラマンの岡田貴之が担当した。激動の一年を予感させる2026年のキタニタツヤの活動に、ぜひ期待してほしい。

■リリース情報

2026.AUTUMN ON SALE

ALBUM『DEKAI』『PURE』

■ライブ情報

『TATSUYA KITANI Presents “Hugs Vol.6″』

［2026］

07/05 (日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

出演：Eve/イルカポリス

07/17 (金)東京・東京ガーデンシアター

出演：amazarashi/Silica Gel

