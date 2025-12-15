「週刊少年ジャンプ」と「梅田サイファー」の超スペシャルなコラボMVをプレミア公開！アーティストコメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ソニーミュージック×週刊少年ジャンプによる超大型コラボ企画【JUMP MV】第44曲目に、「梅田サイファー」の新曲「JUMP」が決定。そのコラボMVのプレミアム公開がスタートした。

■少年ジャンプへの愛が詰まったスペシャルMVを見逃すな！

【JUMP MV】第44曲目となる「JUMP」は、多岐にわたる活動で人気を呼ぶラップグループ「梅田サイファー」がこのコラボのために書き下ろしたもので、メンバーたちのジャンプ愛が詰まっている渾身の一曲となっている。スペシャルコラボMVの配信に続いて、曲の配信も12月16日0時よりスタートするので注目だ。

■梅田サイファー コメント

■コラボを記念した豪華企画も盛りだくさん！

今回のコラボを記念して、様々なプレゼント企画なども用意されている。

スマートフォンにかざすだけで、「JUMP」のJUMP MVがいつでも楽しめるミュージックキーホルダーが登場。デジタル版『週刊少年ジャンプ』定期購読者限定200名にプレゼントされる。

さらにジャンプチャンネル公式Xアカウントをフォロー&特定のポストをリポストした中から抽選で、限定5名様にスペシャルコラボグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催。賞品は「週刊少年ジャンプ」×「梅田サイファー」スペシャルコラボフーディとなっている。

そしてTikTok企画「『週刊少年ジャンプ』×梅田サイファー「JUMP」再投稿キャンペーン」が近日開催される。「#週刊少年ジャンプ」「#JUMP」のハッシュタグと梅田サイファー「JUMP」を使用した投稿を行うと、「週刊少年ジャンプ」公式TikTokアカウント（weekly_shonenjump_off）から再投稿されるかも？ また、キャンペーンにあわせてジャンプならではの特別なエフェクトも登場する。「週刊少年ジャンプ」公式TikTokアカウントをフォローの上続報を待とう。

■リリース情報

2025.12.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「JUMP」

■【動画】JUMP MV /「週刊少年ジャンプ」×『JUMP』| 梅田サイファー

