timeleszがブラックで着飾ったドキュメントシューティングが「anan」2025年の大トリを飾る

timeleszが「anan」創刊55周年イヤー総決算となる今年最後の号の表紙を飾った。

■銀座の夜に輝くtimeleszの姿を余すことなく捉えた表紙＆グラビア

今年は大きな話題を読んだ『timelesz project-AUDITON-』を経ての新体制となり、様々なジャンルでの活躍を見せたtimelesz。そんな彼らがanan AWARD 2025で大賞を受賞。その受賞式会場でドキュメントシューティングを敢行した際の姿が表紙を飾っている。

衣装はメンバー全員がパールのジュエリーを身につけてドレスアップし、ブラックを基調にレザーやベルベット、サテンなどメンバーの個性に合った素材や柄をコーディネート。表紙はそんな8人が銀座の夜を背景にジュエリーのように光り輝く、豪華特殊加工仕様となっている。

グラビアのソロカットは、当日ライブ中継もされたレッドカーペット上で撮影。「マガジンハウス博」の会場でもあったGinza Sony Parkでの撮影ということで、歴代の表紙をバックにシューティングというスペシャルなカットも。そして、レッドカーペットエリアから屋上まで駆け上がりながら、菊池風磨・佐藤勝利・松島聡、寺西拓人・原嘉孝、橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝ら3組のユニット撮影カットも収録されている。

■今こそ想いが強まった、timeleszの目標と夢

そしてインタビューでは、timeleszの個人・そしてグループとしての2025年の振り返り、2026年に向けての決意が語られる。ここまで大きな反響を得ている中で口にした、ファンへの想い、伴走してきたスタッフへの感謝、大きな目標。真摯にそして貪欲に向かっていく8人の熱き想いに注目だ。

■特集では2026年を飾る「NEXT!」を予想

そんなtimeleszが表紙とグラビアを飾る「anan」2477号は、年末恒例の「NEXT!」特集。来年のトレンド予想し、ネクストカミングな俳優やVTuberなどをピックアップ。さらにanan AWARD 2025の受賞者の撮りおろしとAWARDレポートも一挙掲載。モノクロでは第16回ananマンガ大賞の発表も掲載されている。

■書籍情報

2025.12.26 ON SALE

「anan」2477号「NEXT!」

