卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は14日、男子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）が同4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント4ー2で勝利し、悲願の初優勝を飾った。

■ 2－2から突き放し、初の栄冠

これまでWTTファイナルズで3度の準優勝を経験してきた張本智は、今大会でも安定した強さを発揮。1回戦ではシモン・ゴジ（フランス）を4－2で下し、準々決勝では“天敵”フェリックス・ルブラン（フランス）との接戦を制して突破。さらに準決勝では、世界2位の林詩棟（中国）との激闘をフルゲームの末に制し、4度目の決勝進出を果たした。

決勝の相手は、昨夏のパリ五輪で銀メダルを獲得したモーレゴード。これまでの対戦成績は1勝2敗と負け越していたが、張本智はバックハンドを軸に攻守で主導権を握り、序盤に2ゲームを奪取。2－2に追いつかれたものの、中盤以降は再び流れを引き寄せ、最終第6ゲームを11－2と圧倒して勝利を手にした。

試合後、張本智は「嬉しい気持ちと信じられない気持ちが半分半分。でも、4度目なので嬉しさの方が大きい。久しぶりの優勝で、いろんな思いが詰まっています」と喜びを語った。

張本の快挙は各メディアでも大きく報じられ、WTT公式サイトは「トモカズ・ハリモトが“4度目の正直”でWTTファイナルズ初タイトルを獲得」と伝えた。中国メディア『捜狐』も「トモカズ・ハリモトが五輪銀メダリストを4－2で破り、優勝を果たした」と見出しを掲げて称賛した。

過去3度の決勝で涙をのんだ日本のエースが、ついに栄冠を手にした。今季最後の国際大会で存在感を存分に示した。