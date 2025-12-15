C大阪が元日本代表GK中村航輔（30）の獲得に動いていることが14日までに分かった。複数の関係者によると、交渉は順調に進んでいるという。

今年1月にポルティモネンセ（ポルトガル）を退団した後は無所属。南米を含む海外クラブ移籍を模索したが交渉がまとまらず、Jリーグ復帰を決断した模様だ。C大阪はアーサー・パパス監督の下で攻撃的なサッカーを展開する一方、チーム総失点は下から3番目の「57」。上位進出には守備力安定が不可欠で、J1通算89試合出場の実力者に白羽の矢を立てた。

抜群の反応速度と的確なコーチングで再三のビッグセーブを連発する守護神は、日本代表としても国際Aマッチ通算8試合出場。1年間のブランクがあるとはいえ、来季はシーズン以降に伴う特別大会『百年構想リーグ』で実戦勘を取り戻せるのは大きい。J復帰となれば柏に所属した20年以来6シーズンぶりとなる。

◇中村 航輔（なかむら・こうすけ） 1995年（平7）2月27日生まれ、東京都北区出身の30歳。柏アカデミーから13年にトップチームに昇格。15年に期限付き移籍した福岡でJ1昇格に貢献し、16年に柏復帰。正GKとして活躍し、17年にはJベストイレブンに選出。21年にポルティモネンセ（ポルトガル）へ完全移籍。国際Aマッチ通算8試合出場。18年W杯ロシア大会メンバー入り。将棋の実力もプロ級。1メートル85、82キロ。利き足は右。