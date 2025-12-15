【マリオカート ワールド キャラマグネッツ】 12月15日 発売 価格：297円 対象年齢：3才以上

バンダイは、食玩「マリオカート ワールド キャラマグネッツ」を12月15日に発売する。価格は297円。

本商品は、任天堂のレースゲーム「マリオカート ワールド」に登場するキャラクターをモチーフにしたマグネットに、ステッカー1枚とガム（ソーダ味）1個が付いた玩具菓子。マリオやルイージ、クッパたちが厚さ約5mmの立体感のあるアクリル製マグネット仕様で立体化されており、付属のステッカーはゲーム内に登場する「ステッカー」をモチーフにし、約47mmで再現されている。

【マグネット（全20種）】

イメージ

「マリオカート ワールド キャラマグネッツ」

【アクリル製マグネット1個（全20種）】

1．マリオ A

2．ピーチ A

3．ルイージ A

4．クッパ A

5．キノピオ A

6．ヨッシー A

7．マリオ B

8．ピーチ B

9．ルイージ B

10．クッパ B

11．キノピオ B

12．ヨッシー B

13．キノコカップ

14．フラワーカップ

15．スターカップ

16．こうらカップ

17．バナナカップ

18．このはカップ

19．サンダーカップ

20．スペシャルカップ

・ステッカー1枚（全20種）

・ガム（ソーダ味）1個

(C) Nintendo