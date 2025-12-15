食玩「マリオカート ワールド キャラマグネッツ」本日12月15日発売！
【マリオカート ワールド キャラマグネッツ】 12月15日 発売 価格：297円 対象年齢：3才以上【マグネット（全20種）】
【アクリル製マグネット1個（全20種）】
バンダイは、食玩「マリオカート ワールド キャラマグネッツ」を12月15日に発売する。価格は297円。
本商品は、任天堂のレースゲーム「マリオカート ワールド」に登場するキャラクターをモチーフにしたマグネットに、ステッカー1枚とガム（ソーダ味）1個が付いた玩具菓子。マリオやルイージ、クッパたちが厚さ約5mmの立体感のあるアクリル製マグネット仕様で立体化されており、付属のステッカーはゲーム内に登場する「ステッカー」をモチーフにし、約47mmで再現されている。
イメージ
「マリオカート ワールド キャラマグネッツ」
1．マリオ A
2．ピーチ A
3．ルイージ A
4．クッパ A
5．キノピオ A
6．ヨッシー A
7．マリオ B
8．ピーチ B
9．ルイージ B
10．クッパ B
11．キノピオ B
12．ヨッシー B
13．キノコカップ
14．フラワーカップ
15．スターカップ
16．こうらカップ
17．バナナカップ
18．このはカップ
19．サンダーカップ
20．スペシャルカップ
・ステッカー1枚（全20種）
・ガム（ソーダ味）1個
(C) Nintendo