ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡»ÔÄ¹¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ï£±£´Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢Á°»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤ÎÍîÁª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢£²ÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±£±£°·î¤Ë¼º¿¦¡£º£²ó¡¢­à½ÐÄ¾¤·½ÐÇÏ­á¤Ç¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤ÎÈ¿ÂÐ¤ä¡Ö¤·¤¬¤é¤ß¤äÍø¸¢¤Î¤Ê¤¤À¯¼£¡×¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢»Ù»ý¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ»ÔµÄ¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¿äÁ¦¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¡Ê£´£³¡Ë¡£