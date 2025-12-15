timelesz「anan」創刊55周年大トリ表紙でジュエリー纏う グループの目標・夢語る
【モデルプレス＝2025/12/15】timeleszが、12月26日発売の「anan」2477号（マガジンハウス）の表紙に登場。2025年ラストの号の表紙を飾る。
【写真】timelesz新メンバー、候補者時代の貴重な姿
同誌創刊55周年の大トリ表紙はtimelesz。『timelesz project-AUDITON-』短期集中企画、新体制の世界初表紙etc。表紙は、周年イヤーを共に駆け抜けてきた彼らを「anan AWARD 2025」授賞式会場で敢行したドキュメントシューティングで収録。銀座の夜にメンバーが浮かび上がる、豪華特殊加工で届ける。ジュエリーのように光り輝く8人の姿を切り取った表紙＆グラビアとなった。
特集は、2026年の次なるトレンドを予測する「NEXT!」特集。今年の2月に新体制となって以降、複数の冠番組のスタート、CMキャラクターの決定の他、ドーム公演決定など、グループ、個人、ユニットなどで日々タイムラインを賑わし続けるtimelesz。2025年の締めくくりとして大トリでの同誌表紙を飾る。
衣装は「anan AWARD 2025」の授賞式ということで、メンバー全員がパールのジュエリーを身につけ、華やかにドレスアップ。ブラックを基調とし、レザーやベルベット、サテンなどメンバーの個性に合った素材や柄をコーディネートした衣装は、様々なバックグラウンドやキャラクターが集結し、大きな化学反応を起こすtimeleszをイメージ。華やかながらも遊び心のあるコーディネートに、品を添えるパールの輝きがポイントだ。
ソロカットは、当日ライブ中継もされたレッドカーペット上で撮影。「マガジンハウス博」の会場でもあったGinza Sony Parkでの撮影ということで、マガジンハウスで刊行された歴代の表紙をバックにシューティングというスペシャルなカットも。そして、レッドカーペットエリアから屋上まで駆け上がりながら、菊池風磨・佐藤勝利・松島聡、寺西拓人・原嘉孝、橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝のユニット撮影も行った。息の合った3組の最高にクールなショットも見どころだ。そして、駆け上がった先にあったのは、銀座の煌めく夜景。8人がぎゅっと集まって拳を上げる姿は、夜景の輝きにも負けない強さがある。
インタビューは、個人・そしてグループとしての2025年の振り返り、2026年に向けての決意を語った8人。ここまで大きな反響を得ている中で口にした、ファンへの想い、伴走してきたスタッフへの感謝、大きな目標。真摯にそして貪欲に向かっていく8人の熱き想いが掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz新メンバー、候補者時代の貴重な姿
◆timelesz「anan」創刊55周年大トリ飾る
同誌創刊55周年の大トリ表紙はtimelesz。『timelesz project-AUDITON-』短期集中企画、新体制の世界初表紙etc。表紙は、周年イヤーを共に駆け抜けてきた彼らを「anan AWARD 2025」授賞式会場で敢行したドキュメントシューティングで収録。銀座の夜にメンバーが浮かび上がる、豪華特殊加工で届ける。ジュエリーのように光り輝く8人の姿を切り取った表紙＆グラビアとなった。
◆timelesz、ジュエリー身につけ華やかドレスアップ
衣装は「anan AWARD 2025」の授賞式ということで、メンバー全員がパールのジュエリーを身につけ、華やかにドレスアップ。ブラックを基調とし、レザーやベルベット、サテンなどメンバーの個性に合った素材や柄をコーディネートした衣装は、様々なバックグラウンドやキャラクターが集結し、大きな化学反応を起こすtimeleszをイメージ。華やかながらも遊び心のあるコーディネートに、品を添えるパールの輝きがポイントだ。
ソロカットは、当日ライブ中継もされたレッドカーペット上で撮影。「マガジンハウス博」の会場でもあったGinza Sony Parkでの撮影ということで、マガジンハウスで刊行された歴代の表紙をバックにシューティングというスペシャルなカットも。そして、レッドカーペットエリアから屋上まで駆け上がりながら、菊池風磨・佐藤勝利・松島聡、寺西拓人・原嘉孝、橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝のユニット撮影も行った。息の合った3組の最高にクールなショットも見どころだ。そして、駆け上がった先にあったのは、銀座の煌めく夜景。8人がぎゅっと集まって拳を上げる姿は、夜景の輝きにも負けない強さがある。
◆timelesz、グループの目標・夢語る
インタビューは、個人・そしてグループとしての2025年の振り返り、2026年に向けての決意を語った8人。ここまで大きな反響を得ている中で口にした、ファンへの想い、伴走してきたスタッフへの感謝、大きな目標。真摯にそして貪欲に向かっていく8人の熱き想いが掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】