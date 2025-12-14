「ぼくたちん家」最終回で伏線回収 玄一（及川光博）＆索（手越祐也）の結末に反響「優しい終わり方」「革命だった」
【モデルプレス＝2025/12/14】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の最終話が、14日に放送された。結末に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】及川光博＆手越祐也“ペアルック”2ショット
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディだ。
玄一と索は、ギター作りの職人になりたいというほたるに付き添って、長野県のギター工房の見学へ。工房の主人・岸部康夫に案内され職人たちの作業を見たほたるは、ここで働くことを決意する。
一方、玄一と索は、婚姻届を区役所に提出しに行く。結果的に受理されることはなかったが、区役所の職員から「きちんと伝えます。2人が来たこと、各所に報告します」と告げられ、2人が婚姻届を提出するという行動に意味があったことを示唆した。そしてラストでは、内見中の玄一と索の様子が描かれ、持ち歩いている当たりつきの棒アイスを見せ合い、ずっと一緒にいようと笑い合うのだった。
初恋の人と当たりつきの棒アイスを食べるもなかなか当たりが出ず、ゲイであることが悪いと思い込んでしまっていた玄一。元恋人と婚姻届を出したくても出せなかった索。そんな2人が“恋と革命”を起こした姿に、ネット上では「優しい終わり方」「みんながそれぞれの形で前に進んでいる姿に感動」「玄索ずっと一緒にいてね」「1話では出せずにいた婚姻届を10話で出しに行くことができて、棒アイスも当たりが出て…。着実に前進してることが分かる伏線回収」「まさに革命だった」と様々な声が。
また、ほたるの「この世の中に私に関係ないものなんてないのかもって。そうやって思ってたら私も優しい人になれるかな」という言葉にも「心に留めておきたい言葉」「大事にしたい」と反響が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
