『PSYREN-サイレン-』サテライト制作で来年テレビアニメ化 根強い人気で完結から15年越しに
2008年〜2010年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載された、岩代俊明氏による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』が、テレビアニメ化されることが発表された。本作は、Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートされるなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇り、15年越しにファン熱望のアニメ化を果たす。
【画像】「令和っすよ雨宮さん…！」原作・岩代俊明氏描き下ろしお祝いイラスト
物語は、高校一年生の夜科アゲハがある日、公衆電話に放置されていた“赤いテレホンカード”を拾う。数日後、同じテレホンカードを持っていた幼馴染みの同級生・雨宮桜子が姿を消す。アゲハは雨宮を捜すため、全国規模で起こっている連続“神隠し”失踪事件の黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へとアクセス。そして、命を懸けたゲームが始まる。
発表にあわせて、ティザービジュアル、ティザーPV第1弾、メインスタッフ、メインキャストが解禁。原作者・岩代氏の祝賀イラスト＆コメントも公開された。
ビジュアルは、怪しげな塔がそびえ立つ荒廃した世界の中で、赤いテレホンカードを持つ少年・アゲハと、刀を構えるヒロイン・雨宮、そして本作を象徴するアイテムである公衆電話が描かれ、シリアスな雰囲気が漂うイラストとなっている。
PVは、実写映像で構成され、夜に浮かび上がる公衆電話ボックスが印象的に映し出されながら、街の風景と本作の設定画が重なり合い、まるで現実世界と別世界が交差するような、本作をイメージした映像となっている。
監督は、『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズなどを手掛ける小野勝巳氏。シリーズ構成は吉田伸氏、キャラクターデザインは大熊白氏、音楽は大間々昂氏・斎木達彦氏・兼松衆氏、アニメーション制作は『アクエリオン』シリーズや『マクロス』シリーズを手掛けるサテライトが担当する。
声優は、主人公・夜科アゲハ役を安田陸矢、雨宮桜子役を風間万裕子が演じる。安田は「オーディション合格の通知を自宅で受け取ったのですが、大声を出せる環境で本当に良かったと思うほど声が出ました」と出演決定時を振り返り、「そのときから今日まで、僕が"TVア二メ"『PSYREN』に受け続けている感動を今すぐにでも皆さんと共有したいです。原作完結から約15年の時を経てさらに盛り上がる『PSYREN』の世界を、アゲハと共に突っ走ります!!!!」と意気込み十分。
風間は「雨宮は、『氷の女王』というあだ名がつくほど、クールな姿が目立ちますが、実は心の中にさまざまな感情を秘めているキャラクターです」と演じる雨宮への解釈を明かし。「アフレコでは、彼女の内面とどう向き合い、その魅力をどのように表現していくかを考えながら全力で演じさせていただきました。ぜひ放送をお楽しみに！」と期待をあおった。
原作者である岩代氏は「アニメ化です！約15年前にできなかった報告を両親、家族にすることができてうれしく思います」と喜びをにじませ、「若い編集者やアニメ制作の方に10代の頃サイレン好きで読んでました、とギラギラした熱い目で挨拶され、そんな方々が大人になり…アニメ化に携わってくださっているという事実に感動と感謝しかありません」と15年越しのアニメ化への感慨と感謝。また「僕も脚本にいろいろと関わらせていただきました」としている。
さらに、アニメ化を記念して、原作コミックス全巻の重版が決定。各デジタル書店でも期間限定で7話まで無料公開している。
■コメント全文
【夜科アゲハ役：安田陸矢】
夜科アゲハの声を担当いたします、安田陸矢です。オーディション合格の通知を自宅で受け取ったのですが、大声を出せる環境で本当に良かったと思うほど声が出ました。そのときから今日まで、僕が"TVア二メ"『PSYREN』に受け続けている感動を今すぐにでも皆さんと共有したいです。原作完結から約15年の時を経てさらに盛り上がる『PSYREN』の世界を、アゲハと共に突っ走ります!!!!
【雨宮桜子役：風間万裕子】
雨宮桜子役を演じさせていただきます。風間万裕子です。雨宮は、「氷の女王」というあだ名がつくほど、クールな姿が目立ちますが、実は心の中にさまざまな感情を秘めているキャラクターです。アフレコでは、彼女の内面とどう向き合い、その魅力をどのように表現していくかを考えながら全力で演じさせていただきました。ぜひ放送をお楽しみに！
【原作者：岩代俊明氏】
アニメ化です！約15年前にできなかった報告を両親、家族にすることができてうれしく思います。若い編集者やアニメ制作の方に10代の頃サイレン好きで読んでました、とギラギラした熱い目で挨拶され、そんな方々が大人になり…アニメ化に携わってくださっているという事実に感動と感謝しかありません。皆さんにサイレンのおもしろさが届きますように！僕も脚本に色々と関わらせていただきました。僕も動いて喋るアゲハ達の活躍を大変楽しみにしております。
