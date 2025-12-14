俳優・渡辺謙（６６）が１１日、長男で俳優・渡辺大（４１）の舞台を観劇したことが１４日までに分かった。大によると、高校の文化祭以来の「親子参観」だったという。

大は大阪・新歌舞伎座で上演中の舞台「醉いどれ天使」（１４日まで）に出演中。「本日のマチネは親子参観でした… 高校の文化祭を見に来た以来の参観で、始まる前から変なテンションになってしまいました」と楽屋の前で肩を組んで笑顔の２ショットをアップ。

「４０代になって、少しは役者として変化していった姿を見せられたかな、と。直接会ったのに『感想、ＬＩＮＥで送るよ』 なんだそりゃ！笑 何はともあれ、ありがとうございました。」と父子の思いがにじむやりとりを明かしている。

今回の投稿には「こんなに似る！？ってぐらいにそっくりでカッコいい親子」「めっちゃ親子！観劇した時、声も似ててびっくりしました」「なんと素敵なお写真！」「素敵すぎるお写真、忘れません！！」「お父様のオーラがすごい」「やっぱり親子ですね。似てます」「年々そっくりになって来てますねｗ杏ちゃんもだけどｗ」などの声が寄せられている。