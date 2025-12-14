2026W杯にて、開催国のアメリカ代表はグループDでパラグアイ、オーストラリア、欧州予選プレイオフ・パスC勝者（トルコ、スロバキア、コソボ、ルーマニア）と同居することが決まった。



油断は禁物だが、アメリカにとって悪くない抽選結果だろう。中でもアメリカ代表OBらが喜んだのは、ポット2からオーストラリアを引いたことだ。オーストラリアのFIFAランク26位はポット2に入っていた12チームの中では最も低い。





そんな抽選結果を喜ぶアメリカ陣営を複雑な思いで取り上げたのがオーストラリア側だ。豪『The Roar』は、アメリカがオーストラリアとの対戦を喜んでいると報じていて、オーストラリアにとっては屈辱的だろう。例えば元アメリカ代表FWのマイク・グレラ氏は「アメリカにとってレイアップ。良い抽選だね。オーストラリアを悪く言うつもりはないが、彼らは予選でも少し躓いていたし、それほど印象に残る結果ではなかった。アメリカにとっては素晴らしい抽選だよ」とコメント。同じく代表OBのアレクシ・ララス氏も「サッカーの神を信じるなら、感謝すべきだ。これはちょっと良いグループとかではなく、最高のグループだよ。アメリカの突破が期待できるグループだ。楽なグループとまでは言わないが、現状を現実的に受け止めないとね」と語っている。他には、ジョセフ・ロウリー記者は「絶対にそうなるとは言わないが、アメリカが3連勝する可能性が高い。3試合ともこちらが有利だ」とコメントすると、ビリー・ヘイエン記者も「オーストラリアは組織的で堅実なチームを編成してくるが、ポット2の他のチームと比べれば恐れることはない」と楽観的だ。SNS上でも「FIFAはアメリカに楽な組み合わせにすることでトランプ大統領のご機嫌を取ったんだ！」、「W杯の抽選は不正操作されてるね。アメリカがポット2からオーストラリアを引くなんて」など、失礼な言葉が並んでいる。これに対し、豪『The Roar』のコメント欄にもオーストラリアのサッカーファンから反撃のコメントが寄せられている。「オーストラリアにとっても良いグループだ。サッカーの神が微笑んだんだ」「開催国のグループに入りたかった。アメリカのスター選手はプリシッチだけだ」「オーストラリアは前回大会で2勝している」両国はグループ2試合目で対戦する予定となっているが、これだけ言われればオーストラリア側も燃えるだろう。アメリカの楽観的ムードを壊せるのか、アジアの一角が開催国を落とすかは注目ポイントだ。