穏やかな休日が一転した。14日夕、福岡市中央区の複合商業施設などで男女2人が刺された殺人未遂事件。続々と集まる警察車両の赤色灯が闇夜を照らす。買い物客らは不安げな表情を浮かべ、事件の早期解決を願った。

午後6時ごろ。寒風が吹く現場周辺の道路には、約10台のパトカーが列をなした。容疑者の行方を調べるためか、警察犬を連れた警察官の姿もある。女性が被害に遭った複合商業施設「ボス・イーゾ・フクオカ」では、1階出入り口付近がブルーシートで覆われた。

事件は午後5時過ぎに発生。この頃に近隣の大型商業施設「マークイズ福岡ももち」に着いたという福岡市の男子大学生（20）は「駐車場に入ろうとする自分の車をパトカーが追い抜き、ヘリコプターも飛んでいたので何かあったんだと思った」と、騒然とした状況を振り返った。

ボス・イーゾ・フクオカ3階のテナントに勤務する男性社員（38）は「午後5時半ごろ、従業員用の連絡網に『1階で従業員が刺された。いったん店を閉めるように』というメッセージが回ってきた。15日の営業はどうなるか分からない」と困惑した表情を浮かべた。

アイドルグループのオンラインイベント、別のグループのコンサート、お笑いライブ…。ボス・イーゾ・フクオカと、隣接するみずほペイペイドームではこの日、いくつもの催しが開かれていた。

ドームでコンサートを見て帰宅中の女子高校生（17）は「姉から『近くで刺された人がいるから気をつけなさい』とラインで連絡が来た」と明かした。被害女性はコンサートを鑑賞した帰りに刺されており、「自分が刺されたかもしれないし本当に怖い」と声を震わせた。

福岡県福津市の50代女性は、お笑い芸人のトークライブが臨時休演になったという。「残念だが、（2020年8月に）近くのマークイズ福岡ももちでも殺人事件が起きている。犯人が早く捕まってほしい」と話した。

現場周辺では午後11時現在も警察官の捜査が続いている。