及川光博主演「ぼくたちん家」Blu-ray＆DVD決定 メイキングほか特典内容も解禁
【モデルプレス＝2025/12/14】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）のBlu-ray＆DVD BOXが、2026年6月24日に発売決定。同年1月8日より予約が開始される。
主人公の恋のために家を買おうとする50歳の心優しきゲイ・波多野玄一波多野玄一を演じたのは、数々のドラマや映画で活躍し、そのカリスマ性と確かな演技力で常に観客を魅了し続けてきた“永遠の王子”・及川。連続ドラマ主演は21年ぶりで、GP帯主演は本作が初となった。
そんな玄一の恋のお相手で、クールなゲイの中学校教師・作田索を演じたのは手越祐也。人気を不動のものにした日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」に4年ぶりの復帰を果たし、反響を呼んだばかりであったが、その勢いのまま7年ぶりにドラマ出演。音楽業・俳優業と多岐にわたり活躍し、ファンを魅了してきた日本を代表する“W王子”の初共演となった。
そして2人を繋ぐヒロイン・トーヨコ中学生の楠ほたる役として大河ドラマ「どうする家康」（2023年／NHK）での存在感を放つ演技が注目を集めた15歳の俳優・白鳥玉季がGP帯で初ヒロインを務めた。
「3000万円で、あなたを買います」――。心優しきゲイの“おじさん”を買ったのは、中3のトーヨコ中学生？社会の隅っこでつながった3人の奇妙な生活は個性豊かなキャラクターたちを巻き込みながら、奇想天外な方向へ。笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディー。特典映像には、撮影に密着したメイキングを収録しているほか、ブックレットも封入。特典映像と合わせて何度でも楽しむことができる。（modelpress編集部）
予約開始：2026年1月8日（木）
発売日：2026年6月24日（水）
【ぼくたちん家 Blu-ray BOX】
仕様：4枚組（本編3枚／特典1枚）本編映像約480分＋特典映像
片面1・2層／カラー／日本語リニアPCM2．0chステレオ／16：9＜1080i High−Definition＞／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）
【ぼくたちん家 DVD BOX】
仕様：4枚組（本編3枚／特典1枚） 本編映像約480分＋特典映像
片面1・2層／カラー／日本語ドルビーオーディオ2．0chステレオ／16：9 LB／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）
特典 ※Blu−ray BOX、DVD BOX共通
【映像特典】メイキング、他
【封入特典】ブックレット
※ジャケット写真・特典内容及び商品仕様等は予告なく変更になる場合あり
※一部取り扱いの無い店舗もあり
※特典付与の対象商品については各法人・ECサイトまたは店舗にて案内
※特典はなくなり次第終了
■レンタルDVD（全3巻／各3〜4話収録 VPBX−23996〜VPBX−23998）
