気象台は、午後11時30分に、大雪警報をえりも町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・えりも町に発表 14日23:30時点

日高地方では、15日未明まで暴風や高波に、15日明け方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■苫小牧市
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■登別市
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■伊達市伊達
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■伊達市大滝
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■豊浦町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■壮瞥町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■白老町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■厚真町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■洞爺湖町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■安平町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■むかわ町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■日高町日高
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■日高町門別
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■平取町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■新冠町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■浦河町
□暴風警報
　15日未明にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　15日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■様似町
□暴風警報
　15日未明にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　15日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■えりも町
□暴風警報
　15日未明にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日明け方にかけて警戒
・黄金道路方面
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報
　15日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■新ひだか町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意