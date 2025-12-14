コンタクト使用者に多い「角膜炎の治療」に市販の目薬はおすすめしない？医師が解説！

角膜炎は眼球のくろ目の部分を覆う透明な膜（角膜）に傷がつき、そこから細菌やカビに感染するなど、さまざまな原因によって炎症が起きる病気です。

もしもある日突然、目が開けていられないほど痛む・大量の涙が流れる・目がかすむなど辛い症状に見舞われたら、それは角膜炎かもしれません。

この記事では角膜炎の注意点などについてご紹介しています。

大切な目を角膜炎から守るために。また角膜炎による目の不調をいち早く快方に導くために、ぜひご参考になさってください。

※この記事はメディカルドックにて『「角膜炎」とは？治療期間・自然治癒するのか・原因も併せて解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

荒井 宏幸（医療法人社団ライト みなとみらいアイクリニック）

防衛医科大学校卒業。防衛医科大学校病院、自衛隊中央病院などで近視矯正手術・白内障手術を中心に診療経験を積んだ後、2010年に現職の「医療法人社団ライト」理事長に就任。医学博士。日本眼科学会認定眼科専門医。みなとみらいアイクリニック主任執刀医、クイーンズアイクリニック院長、防衛医科大学校非常勤講師。自身もレーシック手術を受けている。講演・出演・著書など多数。

角膜炎の注意点

市販の目薬で治すことはできますか？

角膜炎の治療に市販の目薬を使用することは可能ですがおすすめはできません。なぜなら角膜炎を起こしている原因を自分で特定することはほぼ不可能であり、危険をともなう行為であるといわざるを得ないからです。目が痛い・かすむ・涙が出るなどといった症状は、人によって原因や程度も違うため治療方法が異なる場合があります。角膜炎を疑う眼の異常を感じたら自己判断で治療せず、必ず眼科医を受診なさってください。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

「結膜炎」は一般的ですが、「角膜炎」はあまりなじみがありません。しかし、角膜（くろめ）は物を見るための大切な「窓」なのです。「窓」が汚れていたり、曇っていたりすると景色が良く見えないのと同じように、視力が低下するのです。角膜も結膜（しろめ）と同じように表面に露出していて、細菌やゴミ、ホコリなどにさらされていますので、炎症を起こす可能性があるのです。角膜炎が起こり、元通りにキレイに治らないと、視力は低下したまま元に戻ることはありません。そうした意味で、角膜炎はとても重要な目の病気なのです。コンタクトレンズが普及してから、角膜炎を起こす人がとても多くなりました。コンタクトレンズは、本来は眼科で処方しなければならない医療用具なのですが、最近ではインターネットで購入できてしまうため、眼科医のチェックを受けずに何年も使い続けている患者さんをよくみます。コンタクトレンズを使っている人は「角膜炎」のことを良く認識して、必ず定期的な目のチェックをして下さい。私たちの前身をカバーしている「皮膚」はとても強力なバリアーで、細菌やウイルスなどが付着しても簡単に通れません。しかし、目は粘膜がむき出しになっている器官なので、皮膚ほどバリアー機能が強くないのです。「目」は快適な一生を送るために最も重要な器官と言えます。100歳まで生きても、目が見えなければ楽しいはずがありません。目の奥の網膜や視神経の病気は、なかなか避けられないものもありますが、角膜炎は日常のちょっとしたケアや注意で避けられることが多い病気です。是非、この記事を良くお読みになり、日頃から目のケアを十分に行うことをお勧めします。

編集部まとめ

角膜炎は眼球のくろ目にあたる部分の角膜に何らかの原因によって炎症が起こる病気です。

考えられる原因は感染性・外傷性・ドライアイ・関節リウマチなどの病気の影響によるもの・疲れやストレスから引き起こされるものなどたくさんの種類があります。

最初は些細な症状から始まることが多い角膜炎ですが、放置しておくと比較的早いスピードで症状が進行し視力低下や失明などを招いてしまうリスクがともないます。

角膜炎を疑う症状が表れたら、必ず眼科医の早期受診と早期治療を心がけることが大切です。

