政府は今月後半に東京で開催する中央アジア５か国との初の首脳会合で、カスピ海経由で欧州に通じる物流網の整備支援を表明する方針を固めた。

首脳会合で採択する共同宣言に盛り込む。老朽化した輸送ルートの整備や、税関システムの効率化で貨物滞留の問題の解消などを進める。ロシアを経由することなく重要物資を円滑に輸入できる態勢を構築し、経済安全保障上のリスク軽減を図る。

複数の政府関係者が明らかにした。中央アジアは中国やロシア、イランなどに囲まれた内陸の要路にあたり、石油や天然ガス、レアメタル（希少金属）などのエネルギー・鉱物資源も豊富に有する。初の首脳会合で支援策を打ち出し、関係強化を図る。

物流網整備の主な対象となるのが、カザフスタン東部とカスピ海、黒海をつなぐ「カスピ海ルート」だ。ロシアによるウクライナ侵略後、ロシアを経由しないルートとして重要性が指摘されており、日本企業も中央アジアから欧州への輸出ルートに利用してきた。

中央アジアでは交通や通信などのインフラ（社会基盤）整備が遅れており、橋や道路の老朽化が輸送上の問題となっている。税関手続きでも、先端の検査機器の導入が遅れ、通関に時間を要するなどの課題が指摘されてきた。

政府は、カスピ海ルートで物流に要する時間を中央アジア各国で調査するほか、国際機関と連携して各国の税関職員の研修で協力し、能力向上をサポートする。キルギスでは幹線道路上の老朽化した橋の架け替えを支援するほか、タジキスタンとカザフスタンに貨物検査用の大型Ｘ線検査機の供与も行う。食品などの温度を低温で保ったまま輸送するコールドチェーン（低温物流網）を導入できるかどうかも検討し、中央アジア各国の民生向上も目指す。