¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛµÜÌî¿¿¼é¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê2DAYS¡Ö¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
µÜÌî¿¿¼é¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãMAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ¡ÁVACATIONING!¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤¬¡¢12·î14Æü¤Î¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
º£Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFACE¡Ù¤ò·È¤¨¡¢Æ±·î¤è¤êµÜ¾ë¡¢Ê¼¸Ë¡¢¿ÀÆàÀî¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç·×6¸ø±é¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈVACATIONING¡áµÙ²Ë¡É¡£¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±éÁÕ¡¦±é½Ð¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ä¶°ìÎ®¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡È¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥§¥¤¥¹¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î¤ß¼Â¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊW¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë½¸¤Ã¤¿Ìó1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ë¾å¤Î¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇØÌÌ¤òÊ¤¤¦Âç·¿LED¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤ÏÆî¹ñ¤Î·Ê¿§¤È¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤àµÜÌî¤Î»Ñ¡£²ñ¾ì¤¬°ìµ¤¤Ë¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÎµÜÌî¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿È¤¬ºî»ì¤·¤¿¡ÖVACATIONING¡×¤ò6¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È³«Êü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤³¤«¤éÁ°²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉ½Âê¶Ê¤ò¥È¥í¥Ô¥«¥ë»ÅÍÍ¤Ë°áÂØ¤¨¤·¤¿¡ÖDRESSING Tropical Remix¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¿´¤ÎÍÙ¤ë¡È½ª¤ï¤ê¤Ê¤ËÁ¸±¡É¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ÖSUPER¡úSOUL¡×¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î±ÇÁü±é½Ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÇÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡ÖBREAK IT!¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤ÎµÜÌî¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ê¡á¥Þ¥â¥é¥¤¡Ë¤Ç¤ÏÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥É¥ì¡¼´ë²è¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖDirty Orange REMIX 2025¡×¤Ø¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿µÜÌî¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¶¦¤Ë²Î¤Ã¤¿¡ÖSea Tide¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤ËÇ÷¤ë¡ÖWANNA LOVE¡×¡¢¥ì¥²¥È¥óEDM²½¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÌ¥¤»¤¿¡ÖMagic¡×¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë²ÖÆ»¤ò¿Ê¤ßµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë±é½Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÖUhh¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥á¥É¥ì¡¼¥é¥¹¥È¤Î¡ÖSplash Blue¡×¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥·¥ã¥Ä¤òÂçÃÀ¤Ë¤Ï¤À¤±¤Æí÷¤·¤¤¾åÈ¾¿È¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤é²«¿§¤¤´¿À¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤¯¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ö¥é¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Î±é½Ð¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ê¤«¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹Á´°÷¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥ª¥Ë¡¼¥Á¥ã¥ó¡É¡È¥ª¥Í¡¼¥Á¥ã¥ó¡É¡È¥ª¥È¡¼¥Á¥ã¥ó¡É¡È¥ª¥«¡¼¥Á¥ã¥ó¡É¤È»ØÌ¾¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È³Ú¤·¤¯¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ëë´Ö¤Ç¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¥½¥í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ³«¤¤¤¿Èâ¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¡£ÀÖ¤¤¥¹¡¼¥Ä°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿µÜÌî¤Ï¡¢UK¥¬¥é¡¼¥¸É÷¤Î¥ê¥º¥à¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡ÖKiss me now¡×¤òÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾ðÇ®Åª¤ËÆÏ¤±¤ë¡£MC¤Ç²þ¤á¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡¢¿§¤ó¤Ê´é¡¢¿§¤ó¤ÊÉ½¸½¤ÎµÜÌî¿¿¼é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFACE¡Ù¤«¤é¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖÊø²õ¡§¥¹¥¿¡¼¥ì¥¤¥ë¡×¤Î²«¶âêã¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖÎí¸÷¡×¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë²Î¤¦¡£³Ú¶Ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë·ã¾§¤¹¤ëµÜÌî¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ï°µ´¬¤Î¤Ò¤È¸À¡£´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ²±¤ËÈà¤ÎÂ¸ºß¤ò¹ï¤ßÉÕ¤±¤ëÌ¾±é¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦µÜÌî¿¿¼é¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¸å¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥Þ¥â¤È¤ÎÂç¿Í¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î»þ´Ö¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡ÖApollo¡×¤ò¡¢ÃÏÃæ³¤¤Î·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¥é¥¹¥µ¥ÓÁ°¤Î¡ÈLet¡Çs kiss¡ª¡É¤È²Î¤¦²Õ½ê¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¥¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡£¤µ¤é¤Ë²£ÉÍ¸ø±é¸ÂÄê¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¥Ò¥«¥ê¡¢¥Ò¥«¥ë¡×¤ò¥é¥¤¥Ö¤Çµ×¡¹¤ËÈäÏª¡£²Î¤¤»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËÍ¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤¿¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²Î¤ËÂ÷¤·¤ÆÆÏ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¡È±Ê±ó¡É¤Îå«¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡£Â³¤¯¡ÖËú¡×¤â¡¢¤É¤³¤«¥¸¥ã¥¸¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤¿¥Ô¥¢¥Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¡£º£¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¤Î½ÏÎý¤ÈÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î¥Þ¥â¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡È¥Þ¥â¥é¥¤¡É¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤ÎÆü¤ÎËë´Ö±ÇÁü¤Ï¡Ö1ÆüÉÙ»ÎµÞVACATIONING!¡×¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇÐÍ¥¡¦郄ÌÚ½Ó¤òÁêËÀ¤Ë·Þ¤¨¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òËþµÊ¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈÉ÷¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤ÏNG¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥â¤Î°Õ¸þ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡ÖÀïØËÌÂµÜ¡Á°Ç¤ËêÁ¤¯ÉÂÅï¡Á¡×¤ËÌµÍý¤ä¤êÄ©Àï¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤ÈÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÈâ¤¬ºÆ¤Ó³«¤¯¤È¡¢¥Ç¥Ë¥àÃÏ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ë¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿·°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿µÜÌî¤¬¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFACE¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖMirror¡×¤ò¡¢ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥íR&B¡ÖIT¡ÇS THE TIME¡×¤Ë·Ò¤²¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼±é½Ð¤È¶¦¤Ëßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖGreed¡×¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¼¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£·ã¤·¤¤¥·¥ã¥¦¥È¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ê¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFACE¡Ù¤è¤ê¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖR.P.G¡×¤Ø¡£¥À¥ó¥µ¡¼6Ì¾¤«¤éµÜÌî¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥½¥í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë±é½Ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇµÜÌî¤â¥½¥í¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈHERO¡É¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖKiss¡ßKiss¡×¤Ç¤Ï¡¢µÜÌî¤¬¥È¥í¥Ã¥³¤ËÅë¾è¤·¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò²óÍ·¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤è¤ê¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢²Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤äÅê¤²¥¥Ã¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢å«¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤ÎMC¤Ç¡ÖVACATIONING¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËµÙ²Ë¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤»×¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤È²þ¤á¤Æ¸ì¤ëµÜÌî¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¡Ö¤½¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢µÜÌî¿¿¼é¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¯¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿µÜÌî¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ëµ±¤¯Ì¤Íè¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤ò¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Î¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈäÏª¡£²Î»ì¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡ÈGo for, Let¡Çs go, next stage¡É¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÎµÒÀÊ¤òÈ¾Ê¬¤ËÊ¬¤±¤ÆÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¥¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¸òÎ®¤·¡¢¶¦¤Ë¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ËþÅÀ¤Ç¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÀ¹Âç¤Ê¡È¥Þ¥â¡É¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ëT¥·¥ã¥Ä¤È³«¶ß¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥é¥Õ¤Ê³æ¹¥¤ÎµÜÌî¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÈþÀ¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯8·î¤Î¡ÖAnimelo Summer Live 2025 ¡ÈThanXX!¡É¡×¤Ç¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö special mix¡×¤ò²Î¾§»þ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥à¡¼¥Ö¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µÜÌî¤¤¤ï¤¯¡ÖÍ£°ì¤Õ¤¶¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦MC¤Ç¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤é¡È¥Á¡¼¥à¥Þ¥â¡É¤é¤ÈÌû²÷¤Ë¸ì¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿·¾ðÊó¤ò¹ðÃÎ¡£ËÜ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬WOWOW¤Ë¤ÆÍèÇ¯2026Ç¯2·î¤ËÆÈÀêÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢3·î14Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¼çºÅ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤ÌóÂ«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Ä¤¤¤ËºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¤Ë¡£µÜÌî¤Ï¡Ö¤³¤Î»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö ¥Þ¥¸LOVE2000¡ó¡×¼çÂê²Î¤Ë¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥«¥Î¥ó¡×¤òÈäÏª¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¿Ê¤ß½Ð¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¡Ö¤µ¤¢¡¢¹Ô¤³¤¦¤«¡×¡É¤È¤³¤ÎÀè¤â¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ½ª¸ø±é¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»ß¤Þ¤Ê¤¤À¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡ªW¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤Ê¤é¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ë¥Õ¥§¡×¤òÈäÏª¡£ºÆ¤Ó¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç²Î¤¦µÜÌî¡£Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤¿µÜÌî¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈô¤Ö¤¾¡¼¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ªÌóÂ«¤Î¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò²¿ÅÙ¤â¶´¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥Þ¥â¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òËÝÏ®¡£Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
µÜÌî¤¬MC¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Ç¤â´ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¿´¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Á¡¼¥à¥Þ¥â¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£
◾︎¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1.VACATIONING
M2.DRESSING Tropical Remix
M3.SUPER¡úSOUL
M4.BREAK IT!
M5. Dirty Orange REMIX 2025¡ÊSea Tide¡ÁWANNA LOVE¡ÁMagic¡ÁUhh¡ÁSplash Blue¡Ë
M6.¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ
-Member Introduction-
M7.Kiss me now
M8.Îí¸÷
M9.Apollo
M10.¥Ò¥«¥ê¡¢¥Ò¥«¥ë
M11.Ëú
¡ÁËë´Ö±ÇÁü¡Ö1ÆüÉÙ»ÎµÞVACATIONING!¡×¡Á
M12.Mirror
M13.IT¡ÇS THE TIME
M14.Greed
M15.R.P.G
M16.Kiss¡ßKiss
M17.¥·¥ã¥¤¥ó
¡Ú¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡Û
EN1.¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼
EN2.¥«¥Î¥ó
¡ÚW¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡Û
EN3.¥ª¥ë¥Õ¥§
◾︎²ò¶Ø¾ðÊó
¡¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖVACATIONING!¡×12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤¬WOWOW¤Ë¤Æ2·î¤ËÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê
¹¹¤ËËÜ¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁüÆÃ½¸¤¬3·î¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÆÃ½¸¤¬4·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.wowow.co.jp/music/miyanomamoru/
¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¼çºÅ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¾ÜºÙ¸åÆü
£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖVACATIONING!¡×12·î14Æü¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òºÆ¸½¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/UeWQ9S
¡ãMAMORU MIYANO LIVE TOUR 2025-2026 ¡ÁVACATIONING!¡Á¡ä
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡µÜ¾ë¡§¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¼¸Ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
2026Ç¯01·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë²ó响Ç·ÃÏ Echo Land Music Park¡Ê¾å³¤¡Ë¡¡
2026Ç¯02·î07Æü¡ÊÅÚ¡ËLegacy Tera¡ÊÂæËÌ¡Ë
