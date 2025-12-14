倖田來未のデビュー25周年を記念して東京・大阪で開催されたアリーナツアー＜KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜＞が、14日（日）大阪城ホールにて大盛況のうちに幕を閉じた。

カウントダウンとともにエアリアルに乗った倖田が、上半身シースルーのメタリックな衣装で「CUBE」から登場。ダイナミックなエアリアルパフォーマンスで、一瞬にして会場のボルテージを引き上げた。

オープニングに続き「POP DIVA」のイントロが流れると、会場には大歓声が響き渡り、ダンサーと一糸乱れぬパフォーマンスで観客を魅了。さらに「BUT」「TABOO」「XXX」といった鉄板の盛り上がり曲を立て続けに披露し、一幕からアクセル全開のステージを展開した。

その後、ガーリーな世界観を皮切りに、「Love Technique」「恋のつぼみ」と恋愛をテーマにした楽曲で観客を包み込む。ヘアサロンに模したステージではこの夏のEPに収録された新曲「Curly Hair」を披露した。代表曲「愛のうた」へと続くと、会場は一瞬にして静寂に包まれ、ペンライトが煌めくアリーナで、スポットライトを浴びた倖田の歌声にファンは魅了された。

倖田來未の真骨頂とも言える純白のウェディングドレス姿でスタート。「you」「Someday」をしっとりと歌い上げた後、アルバムのリード曲「ChaO!」では、サビをファンとともに軽快に熱唱。さらに、多くの花束に囲まれたトロッコに乗って「め組のひと」を披露し、アリーナを巡りながらファンとの距離を一層縮めた。「I’ll be there」「anytime」では、トロッコからアリーナはもちろん2階スタンド席の観客にも歌声を届ける。撮影OK楽曲ということもあり、会場中が一斉にスマートフォンを向け、倖田來未の姿に熱視線を送る光景が広がり、ファンとの近さを改めて印象づけた。

本公演を通して、倖田來未というアーティストが持つ圧倒的な表現力の幅広さ、そして女性ソロアーティストとして第一線を走り続ける“Queen Of Live”の真骨頂を改めて示すステージとなった。

アンコールでは、彼女の25年の軌跡を巡る映像とともに、「walk」を歌唱。会場を感動の涙で包んだ。

ライブが終了するとスクリーンに、2026年6月よりスタートする＜Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜＞の開催映像が映し出され、倖田來未新章の幕開けを華々しく告げた。

写真◎田中聖太郎、河村美貴（田中聖太郎写真事務所）