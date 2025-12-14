STARGLOW、メンバーのクリエイティビティを掘り下げるYouTube企画「SG LAB」始動
STARGLOWが来年1月のデビューに先駆け、メンバーのクリエイティビティにフォーカスしたYouTube企画「SG LAB」を公式YouTubeチャンネルにてスタートすることを発表した。
第一弾として、TAIKI、GOICHIによるサイファー映像が本日20時に公開された。ビートには、2005年にリリースされたBusta Rhymes「Touch It」を使用し、TAIKIとGOICHIがそれぞれ自らのバースを書き下ろした。
映像は、無機質な空間を舞台に、黒で統一した装いのTAIKI、GOICHIをワンカットで捉えた構成。監督はTAIKI、GOICHIが客演として参加したSKY-HI「Future in my pocket」も手がけた鴨下監督が担当している。
Debut Single「Star Wish」
2026.01.21 Release
予約・購入：https://STARGLOW.lnk.to/StarWish
＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)＞
2026年1月31日(土)
OPEN 17:00 / START 18:00
2026年2月1日(日)
OPEN 13:00 / START 14:00
OPEN 17:00 / START 18:00
https://starglow.tokyo/news/live/306/
