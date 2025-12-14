STARGLOWが来年1月のデビューに先駆け、メンバーのクリエイティビティにフォーカスしたYouTube企画「SG LAB」を公式YouTubeチャンネルにてスタートすることを発表した。

第一弾として、TAIKI、GOICHIによるサイファー映像が本日20時に公開された。ビートには、2005年にリリースされたBusta Rhymes「Touch It」を使用し、TAIKIとGOICHIがそれぞれ自らのバースを書き下ろした。

映像は、無機質な空間を舞台に、黒で統一した装いのTAIKI、GOICHIをワンカットで捉えた構成。監督はTAIKI、GOICHIが客演として参加したSKY-HI「Future in my pocket」も手がけた鴨下監督が担当している。

Debut Single「Star Wish」

2026.01.21 Release

予約・購入：https://STARGLOW.lnk.to/StarWish

＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)＞

2026年1月31日(土)

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年2月1日(日)

OPEN 13:00 / START 14:00

OPEN 17:00 / START 18:00

https://starglow.tokyo/news/live/306/