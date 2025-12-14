「冬アウター重い」問題 →【niko and ...】で解決！ サッと羽織れる♡「ひと癖アウター」

冬のアウターは重くて動きにくく感じることも……。【niko and ...（ニコアンド）】なら、おしゃれで軽やかに着られそうなアウターが登場しています。異素材ドッキングが特徴で、コーデの主役として活躍してくれそう。地味見えしがちな冬コーデに、個性が光る「ひと癖アウター」を取り入れてみて。

デニムとキルティングでこなれ感アップ

【niko and ...】「デニムキルトドッキングジャケット」\11,000（税込）

「薄手ながら保温性もしっかり兼ね備えた軽くて動きやすいキルティング素材」（公式サイトより）とデニムを組み合わせた、異素材デザインが印象的なアウター。ゆったりとしたシルエットで、厚手のニットの上からでも楽に着られそう。存在感のあるデザインで、いつものカジュアルスタイルもこなれた雰囲気に見せてくれるかも。

ゆるっと楽ちんでおしゃれに決まる

ワイドシルエットのスウェットパンツとニットに、異素材アウターを羽織ったスタイル。ブルーデニムとネイビーのキルティングの組み合わせが目を引き、リラックス感のあるカジュアルコーデもサマ見え。一枚でこなれ感が出るので、シンプルなコーデもおしゃれに決まりそうです。

ほっこりニットをキルティングで軽やかに

【niko and ...】「ケーブルキルトジップブルゾン」\8,500（税込）

ニットとキルティング素材の切り替えデザイン。ケーブル編みニットの部分がほっこりしたぬくもりを感じさせてくれます。途中からキルティングに切り替わっていて、軽やかに羽織れそう。もこもこし過ぎずすっきりとした印象なので、着ぶくれしにくいのも嬉しいポイント。裾のドロストを絞れば、ふんわりとした丸みのあるシルエットに。可愛らしい雰囲気にも着こなせそうです。

重たく見えにくいブラックアウター

重た見えしがちなブラックでも、このアウターなら異素材の組み合わせで軽やかな印象に。ゆったりとしたシルエットで、Iラインスカートなどすっきりとしたボトムスともバランスよく決まりそう。上下どちらからも開け閉めできるダブルファスナー仕様で、写真のように下を少しあけると抜け感のあるスタイルを楽しめます。

writer：Natsumi.N