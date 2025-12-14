THE FRANK VOX¡¢¤Ê¤ó¤ÐHatch¥ï¥ó¥Þ¥ó½ªÎ»¡£Âçºå¾ë²»³ÚÆ²¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¢¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤ÉÈ¯É½
THE FRANK VOX¤¬¡¢ËÜÆü12·î14Æü¤Ë¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºËÜ¸ø±é¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á¡ª¡Á³ð¤¨¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Á @¤Ê¤ó¤ÐHatch¡Ù¤È¤·¤Æ2026Ç¯2·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¤µ¤é¤ËÍèÇ¯5·î¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVOX LETTER 2¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¡¢Æ±ºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãVOX LETTER TOUR 2026¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Þ¤ÇÄ¾Á÷ÊØ¡ªÇÛÃ£¥Ð¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÊØ¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÂçºå¾ë²»³ÚÆ²¤Ç11·î15Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜÆü¤Î¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¿·¶Ê¡ÖÁêËÀ¤Ø¡£¡×¤òÈäÏª¡£Í§Ã£°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¡á¡ÈÁêËÀ¡É¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÄÖ¤Ã¤¿Í§¾ð¥½¥ó¥°¤Ç¡¢ÊÔ¶Ê¤Ï¡¢Soundbreakers¤ÎÂçÌîÍµ°ì»á¤¬Ã´Åö¡£²¹¤â¤ê¤È¿·¤·¤µ¤¬Æ±µï¤·¤¿THE FRANK VOX¤é¤·¤¤°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï12·î15Æü0»þ¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢20»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¸ø¼°YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡¢21»þ¤«¤é¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
12·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òStationhead¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤â²»À¼¤Ç»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤Þ¤¤¤É¡ªTHE FRANK VOX¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤ºÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤ÐHatch¡×¤òÌµ»ö
¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Õ¥é¥ó¥¯°ì²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤ÎÈ¯Çä¡ª
¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
Á´25¥ö½ê¤ò²ó¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ª
¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÌ´¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î¤¹¤°²£¤Ë¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂçºå¾ë²»³ÚÆ²¡£
Á´¹ñ25¥ö½ê¤ò²ó¤ë¤³¤È¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Îµ¬ÌÏ¤â³ÈÂç¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡ª
¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Àè¤Ë¸«¤¨¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢
2026Ç¯¤âº²¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
THE FRANK VOX
ÌÜ»Ø¤»Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾︎ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÁêËÀ¤Ø¡£¡×
2025/12/15 ¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://the-frank-vox.lnk.to/aibohe
◾︎Stationhead³«ºÅ¾ÜºÙ
Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î17Æü(¿å) 20:30¡Á
»²²ÃÊýË¡¡§°Ê²¼¤Î»öÁ°½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÚApple Music ÍÎÁ²ñ°÷¡Û¤â¤·¤¯¤Ï¡ÚSpotify Premium¡Û¤Ë¤´ÅÐÏ¿
¢¨´û¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÏ¢·È¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÃ¼Ëö¤ËStationhead¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
App Store¡§
https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681
Google Play¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP
£¡ØStationhead¡Ù¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿
¡¦¡ÖSign up¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¡¦¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ/¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹/SNSÏ¢·È¡×¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò
¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¢ª¥æ¡¼¥¶¡¼IDÀßÄê
¡¦¡ÚApple Music¡Ûor¡ÚSpotify¡Û¤òÏ¢·È¡Ê¢¨ÍÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿É¬¿Ü¡Ë
¤¡ØStationhead¡ÙÆâ¤ÎTHE FRANK VOX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@thefrankvox
https://www.stationhead.com/thefrankvox
¥¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«»Ï¸å¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«»Ï»þ´Ö¤¬Â¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³«»Ï¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾︎Blu-ray¡ØÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á¡ª¡Á³ð¤¨¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Á @¤Ê¤ó¤ÐHatch¡Ù
2026/2/22È¯Çä
\7,500(ÀÇ¹þ)
Í½Ìó¡§http://tfv-onlineshop.com
◾︎¡ãVOX LETTER TOUR 2026 ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Þ¤ÇÄ¾Á÷ÊØ¡ªÇÛÃ£¥Ð¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÊØ¡Á¡ä
06/06¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡§¹â¾¾Sound Space Rizin¡Ç
06/13¡ÊÅÚ¡Ë·²ÇÏ¡§Á°¶¶DYVER
06/14¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡§HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3
06/27¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡§LIVE VANQUISH
06/28¡ÊÆü¡Ë²¬»³¡§²¬»³CRAZYMAMA KINGDOM
07/04¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡§LiveHouseÉÍ¾¾ÁëÏÈ
07/05¡ÊÆü¡Ë´ôÉì¡§´ôÉìClub-G
07/11¡ÊÅÚ¡Ë¼¢²ì¡§¼¢²ìU¡úSTONE
07/12¡ÊÆü¡Ë»°½Å¡§»ÍÆü»ÔCLUB ROOTS
09/05¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡§¿·³ãCLUB RIVERST
09/06¡ÊÆü¡ËÀÐÀî¡§¶âÂôGOLD CREEK
09/19¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§Shibuya WWW
09/21¡Ê·î½Ë¡ËµþÅÔ¡§KYOTO MUSE
09/22¡Ê²Ð½Ë¡ËÆàÎÉ¡§ÆàÎÉNEVER LAND
09/26¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡§ÀçÂæLIVE HOUSE enn 2nd
09/27¡ÊÆü¡ËÊ¡Åç¡§·´»³PEAK ACTION
10/03¡ÊÅÚ¡Ë¿À¸Í¡§¿À¸ÍVARIT.
10/10¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡§SUPERNOVA KAWASAKI
10/11¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡§Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
10/17¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚCrazyMonkey
10/24¡ÊÅÚ¡ËÆÊÌÚ¡§HEAVEN¡ÇS ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)
10/25¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡§ÇðPALOOZA
11/01¡ÊÆü¡Ëº´²ì¡§º´²ìRAG.G
11/03¡Ê²Ð½Ë¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬DRUM Be-1
11/15¡ÊÆü¡ËÂçºå¡§Âçºå¾ë²»³ÚÆ²
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÎFan ClubÀè¹Ô¡Ï¡¡¢¨¸½ºß¼õÉÕÃæ
▶2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¡Á2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
https://www.thefrankvox-official.com/contents/330486
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡THE FRANK VOX ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡THE FRANK VOX ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¢¡THE FRANK VOX ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡THE FRANK VOX ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡THE FRANK VOX ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram