石川県で最大震度4のやや強い地震 石川県・志賀町
14日午後11時26分ごろ、石川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、石川県の志賀町です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□石川県
志賀町
■震度3
□石川県
七尾市 輪島市 羽咋市
中能登町
■震度2
□石川県
珠洲市 宝達志水町 穴水町
能登町 かほく市
□富山県
富山市 高岡市 氷見市
小矢部市 射水市
□岐阜県
高山市
■震度1
□石川県
金沢市 小松市 加賀市
白山市 能美市 野々市市
津幡町 内灘町
□富山県
魚津市 滑川市 黒部市
舟橋村 上市町 立山町
富山朝日町 砺波市 南砺市
□岐阜県
飛騨市 下呂市 白川村
□新潟県
糸魚川市 上越市
□福井県
福井市 鯖江市 あわら市
越前市 福井坂井市 永平寺町
越前町 福井若狭町
□長野県
諏訪市 木曽町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。