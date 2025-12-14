TBS NEWS DIG Powered by JNN

14日午後11時26分ごろ、石川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、石川県の志賀町です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□石川県
志賀町

■震度3
□石川県
七尾市　輪島市　羽咋市
中能登町

■震度2
□石川県
珠洲市　宝達志水町　穴水町
能登町　かほく市

□富山県
富山市　高岡市　氷見市
小矢部市　射水市

□岐阜県
高山市

■震度1
□石川県
金沢市　小松市　加賀市
白山市　能美市　野々市市
津幡町　内灘町

□富山県
魚津市　滑川市　黒部市
舟橋村　上市町　立山町
富山朝日町　砺波市　南砺市

□岐阜県
飛騨市　下呂市　白川村

□新潟県
糸魚川市　上越市

□福井県
福井市　鯖江市　あわら市
越前市　福井坂井市　永平寺町
越前町　福井若狭町

□長野県
諏訪市　木曽町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。