気象台は、午後11時21分に、大雪警報を士幌町、池田町、豊頃町、本別町、浦幌町に発表しました。

十勝地方の海上では、15日未明まで暴風に警戒してください。十勝地方では、15日未明まで大雪に、15日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■帯広市
□大雪警報
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■音更町
□大雪警報
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■士幌町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■上士幌町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■鹿追町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■新得町
□大雪警報
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■清水町
□大雪警報
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■芽室町
□大雪警報
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■中札内村
□大雪警報
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■更別村
□大雪警報
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■大樹町
□暴風警報
　15日未明にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報
　15日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■広尾町
□暴風警報
　15日未明にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報
　15日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■幕別町
□大雪警報
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■池田町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■豊頃町
□暴風警報
　15日未明にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　15日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■本別町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■足寄町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■陸別町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■浦幌町
□暴風警報
　15日未明にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　15日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意