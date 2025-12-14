¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¡È¶âÈ±¥Á¥ã¥éÃË¡É»Ñ¤Ç±éµ»¡¡¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡É¤Ê¿ÍÊª¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤ÈÇòÄ»¶Ìµ¨¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Ë¤ÎHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè2ÏÃ¤¬¡¢ËÜÊÔºÇ½ª²óÊüÁ÷¸å¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û³Ø¹»¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡©¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê±ÛÍ´Ìé
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£µÚÀî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡¢¼ê±Û¤ÏÃæ³Ø¶µ»Õ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎºîÅÄº÷¤ò±é¤¸¤ë¡£15ºÐ¤Î¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¡Ë¤¬¡¢2¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¤ò¤«¤Íð¤¹¡£
¡¡Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·èÃÇ¤À¤é¤±¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¤â¤·¤â¤Î¶õÁÛ¤Ë¤Õ¤±¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¸åÆüëý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¸¼°ì¤Î52ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¡¢¤Û¤¿¤ë¤ÏÄ¹Ìî¤«¤éµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¥®¥¿¡¼¹©Ë¼¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿º÷¤Ë¡ÖÅìµþ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦À¸³è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌÂ¤¨¤ë¤Û¤¿¤ë¤Ëº©´ê¤µ¤ì¡¢º÷¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬¥²¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÑÁÛ¤ÎÃæ¡¢º÷¤Î½»¤à°æ¤ÎÆ¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÙ¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ35¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¸¼°ì¤È¸ñÅÐ¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢Âç¤²¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÃçÄ¾¤ê¤òÁ°²ó¤ÎÌÑÁÛ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¶âÈ±¤Ç¥Á¥ã¥é¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êº÷¤¬¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤Î°æ¤ÎÆ¬¡Êºä°æ¿¿µª¡Ë¡¢Âç²È¤ÇÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÉ´À¥¡Ê½ÂÃ«Æäºé¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢2¿Í¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£¸ñÅÐ¤Î¼çÄ¥¤Ç¤Ï¡¢¤±¤ó¤«¤Î¸¶°ø¤Ï¡È¸ñÅÐ¤ÎÂÕÂÆ¤ÊÉôÊ¬¤Ë¡¢¸¼°ì¤Î´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤«¤é¡É¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿´Í¥¤·¤¤ÉáÃÊ¤Î¸¼°ì¤òÃÎ¤ëÌÌ¡¹¤Ï¤É¤¦¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¸¼°ì¤¬¤É¤¦¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Èº§°ùÆÏ¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤Î¸ñÅÐ¤ÎÈ¿±þ¤¬¸¶°ø¡É¤À¤Èº÷¤¿¤Á¤ËÌÀ¤«¤¹¡£ÌÑÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¥²¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¼°ì¤ò¤¿¤À¤ÎÎÙ¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º÷¤¬¾×Æ°Åª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡£
