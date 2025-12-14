◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第1節 埼玉46―0BL東京（2025年12月14日 東京・味の素スタジアム）

昨季4位の埼玉が、2連覇王者のBL東京を46―0（前半33―0）で破り、開幕戦を白星で飾った。

埼玉は前半7分、SO山沢拓也（31）のペナルティーゴール（PG）で先制。同14分には敵陣ゴール前ラインアウトのチャンスからモールで押し込んでHO坂手淳史主将（32）がトライを決めた。さらに同21分、SO山沢のPGで追加点。同23分にはNo・8カイポウリ・ヴィリアミアフ（28）が力強い突破でトライを決め、同27分にはWTB長田智希（26）のゲインから右へパスをつないでFBトム・パートン（27）がトライを決めた。その後はSO山沢がPGを2本決めて33―0で折り返し、後半に入って再びPGを2本成功。着実に得点を重ねて39―0で迎えた後半36分、敵陣ゴール前のラインアウトモールからFLラクラン・ポーシェー（31）がクイックスタートでトライを決めた。

2連覇王者に一度もトライラインを割らせない圧巻の完封劇。攻撃面は、2024年4月以来1年8カ月ぶりに先発SOを担った山沢拓也がけん引した。「チームが迷わないように声掛けを意識して」と試合前に話していたとおり、司令塔の役割を全う。「ディフェンスしながら相手にプレッシャーをかけていく“攻めのディフェンス”ができた」と振り返った。コンバージョン4本とPG6本の計10本全て成功させて26得点。「全部入ってよかった」と充実感を示した。昨季はケガに苦しんだ元日本代表SOが、開幕戦で存在感を示した。