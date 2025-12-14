第98回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校に選ばれた上尾（関東地区＝埼玉）の野球部員が14日、同校で行われた市内高校野球指導者による「上尾市内中学生野球教室」をサポートした。

近年の埼玉県大会で上位進出を果たし、「公立校の希望の光」となっている上尾。この日は早朝から雨が降りしきる中、野球教室に約80人の中学生が参加し、上尾ナインはキャッチボールやシートノックをサポート。21世紀枠候補の推薦理由においても評価されて域貢献だ。高野和樹監督がその意義を語った。

「野球人口が減っている状況で少しでも貢献して、野球の素晴らしさを伝えたいと思っています。中学生がボールを追いかける姿を見た選手たちも、純粋に高校野球に憧れていた頃を思い出すことができますね」

春3度、夏4度の甲子園出場を誇る埼玉の古豪として知られるが、84年夏を最後に聖地から遠のいている。それでも普段の練習から多くの小学生が「お手本」として練習見学に訪れており、地域で果たす役割は年々増している。

「強豪校の野球も大変勉強になると思います。ただ、甲子園に出ていた頃と違って、いまの上尾高校は上手な子も上手じゃない子もいる空間。上手い子ばかりじゃないからこそ（小学生や中学生は）逆に勉強になることもあるでしょう。力はないかもしれないけれど、1つのボールにみんなが集中するような野球を目指しています」

平日は午後4時頃から約3時間の練習。練習時間は1秒でも多く欲しいところだが、この日の他にも子どもたちへの野球教室を開催しており、地道な活動を15年以上も続けてきた。地域貢献以外に選手への好影響もあるという。

「やはり人間的な部分が大きくならないと野球選手としての本質って変わりません。もちろん練習を重ねた中での技術習得も大切ですが、子供たちと野球を通じてふれ合えることは素晴らしい機会。（上尾野球部は）教員になる子が多く、貴重な経験になります。教員にならなくても、少年野球の指導者など地域で野球の楽しさを教えていくための基礎をつくることができます。野球教室の実施は高校生にとってマイナスになることは1つもありません」

子どもたちは「お手本」の高校生から学ぶことができ、高校生は指導者側の考えを体験することができる。ウィン・ウィンの関係で地域との共生を実現。21世紀枠9校に選出されたことで、地元から受ける期待もふくらむ。

「春に向けてこういう機会（21世紀枠候補の9校選出）が与えられて、本当に身の引き締まる思い。より一層、勉強、野球、学校生活を高めていきたいです」

地域とともに歩む上尾。21世紀枠2校を含む出場32校は、来年1月30日の選考委員会で決定する。（柳内 遼平）

▽21世紀枠 甲子園への出場機会を広げるために01年の第73回選抜大会から導入。練習環境などのハンデ克服や地域貢献など戦力以外の要素も加味する。秋季都道府県大会16強（加盟129校以上の場合は32強）以上を条件に、全国9地区から1校ずつ候補として推薦し、2校が甲子園に出場。08〜23年は3校（13、21年は4校）が出ていたが24年から再び2校となった。最高成績は01年宜野座（沖縄）と09年利府（宮城）の4強。